ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ ANILDI

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Programı düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Müftüsü Ömer Kocaoğul tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Törene; Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Parım, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Ömer Koçak, deftere şunları yazdı;

“Canlarınızı vererek şahaadet mertebesine ulaştınız. Uğruna can verdiğiniz değerleri, kıymetli emaneti sonsuza dek taşımak bizlerin en kutsal görevi olduğunun şuurundayız. Şanlı tarihimizde nice zaferleri bize armağan eden, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyor, açtıkları aydınlık yollarda ilerleyeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı Vali Ömer Faruk Koçak’ın beraberindeki heyet ile Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği ve Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti.

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, Vali Koçak’ı kapıda karşıladı.

Vali Koçak, Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği’nin hazırlamış olduğu şehit asker ve polis fotoğraf sergisini gezdi.

Ziyarette konuşan Vali Koçak; “Vatan toprakları üzerinde hür ve bağımsız bir millet olarak yaşamamız, şehit ve gazilerimizin canları pahasına verdikleri ulvi mücadele ile gerçekleşmiştir. Milletimizin ebedi varlığı uğruna ülkemizin her karış toprağına terlerini ve kanlarını akıtarak tarihimize altın sahifeler yazdıran kahramanlarımıza ve onların dul ve yetimlerine sahip çıkılması milletimizin tarihine ve mazisine olan bağlılığının bir ifadesi aynı zamanda sorumluluğudur. Şehit aileleri ve gazilerimiz bilmelidir ki, milletimiz kutsal vatan topraklarını ve şanlı bayrağını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra en kutsal emanet olarak muhafaza edecektir. Eşsiz kahramanlıklar göstererek bu vatanın ilelebet milletimize yurt olarak kalmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzeri silah arkadaşlarını ve vatanımızın her sathında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybeden kahramanları rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.