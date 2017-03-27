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27 Mart 2017
Efeler, Kültür Sanat

Büyükşehirden sanata tam destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi katkıları ile “Deli Kadın Ayşen Gruda” adlı oyun, Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluştu.
Usta sanatçı Ayşen Gruda, tek kişilik güldürüsü ile hayata, toplumsal olaylara ilişkin herkesin kendinden benzerlikler bulabileceği bir oyun ile seyirci karşısına çıktı. Vatandaşın bol bol kahkaha attığı ‘Deli Kadın Ayşen Gruda’ isimli oyunu, Aydınlı sanatseverlerin beğenisini aldı.
Keyifli bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar Aydın’ı sanatla buluşturmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. (İHA)

 

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