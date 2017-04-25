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25 Nisan 2017
Efeler

BÜYÜKŞEHİR, 2 MİLYON FİDE DAĞITTI

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ürettiği 2 milyon yerli domates, biber ve patlıcan fidelerini Aydınlılara dağıtıyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kent Meydanı’nda kurulan çadırlarda Belediye bünyesinde üretilen 2 milyon fideden 70 binini dağıttı.
Vatandaşlar yerel fidelerden alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.
Fidan dağıtımına  Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı.
Çerçioğlu fide dağıtımı sırasında Belediye olarak deneme üretimler yaptıklarını belirterek; “Aydın’ımızdaki kaybolmaya yüz tutmuş yerli tohumları bulduk. Bunları seralarımızda yetiştirdik, deneme üretimleri yaptık. Baktık ki çok güzel. Tohumları fide haline getirdik. Bütün vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Aynı zamanda pazarcı esnafımıza üreticimize de dağıttık. Bu yıl yaklaşık 2 milyon adet fide ürettik. Bunun dağıtımına da başladık. Çocukluğumuzdaki mis gibi domatesler, biberler, patlıcanlar olurdu ya, işte onlar burada.” dedi.
2 milyon fideden geri kalan fideler ise 17 ilçede yine vatandaşlara dağıtılacak.
(KUDRET CAN)

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