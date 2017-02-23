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23 Şubat 2017
Efeler, Güncel

Büyük zaferin 102. yılında Efeler Çanakkale yolunda

Efeler Belediyesi Çanakkale Zaferi’nin 102. yılında Çanakkale’ye gezi düzenliyor.
Türkiye için dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümü nedeniyle Efeler Belediyesi ‘Büyük Zaferin 102. Yılında Efeler Çanakkale Yolunda’ sloganı ile 400 kişiyi Çanakkale’ye götürecek. 1 Mart ve 16 Mart tarihleri arasında 8 otobüs ile düzenlenecek Çanakkale gezisine Efeler halkı da yoğun ilgi gösterdi. 20 Şubat 2017 günü duyurulan geziye kısa sürede rekor başvuru yapıldı. Kontenjanla sınırlı olan gezi için tüm koltuklar dolarken, ilk otobüsün 1 Mart Çarşamba akşamı Efeler’den hareket edeceği bildirildi.
Efeler halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Çanakkale savaşları tarihimizin en önemli savaşlarındandır. Çanakkale ruhunu yerinde yaşatmak ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur” sözünden yola çıkarak tarihimizi unutmamak ve sahip çıkmak adına birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde böyle bir gezi programı oluşturduk. Kısa sürede kontenjanları dolduran halkımıza da çok teşekkür ediyorum” diyerek çeşitli kültür gezilerinin devam edeceğinin de müjdesini verdi. (İHA)

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