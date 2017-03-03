Bu aracı görenler sürücünün yaşadığını öğrenince sevindi

Aydın’da meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracı görenler sürücünün yaşadığını öğrenince sevindi. Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada yol savaş alanına dönerken araçta sıkışan sürücüler Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Aydın-İzmir karayolu Kardeşköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa A. yönetimindeki 09 UG 531 plakalı hafif ticari araç İzmir istikametine giderken önünde seyreden Kamil K. yönetimindeki 09 LR 023 plakalı otomobile çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile her iki otomobilde yoldan şarampole uçarken, Kamil K. yönetimindeki araç hurdaya döndü. Mustafa A. yönetimindeki hafif ticari araç da takla atarak ters döndü. Bir anda savaş alanına dönen karayolunda araçlarında sıkışan sürücüler çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarılırken ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken adeta metal yığınına dönen otomobili görenler sürücünün yaşadığını öğrence sevindi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken kazanın aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtildi. (İHA)