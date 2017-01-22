“BÄ°RÄ°LERÄ° DEÄžÄ°L, TÃœRKÄ°YE KAZANSIN”

“BU ANLAYIÅž ÃœLKEYÄ° YIKIMA DOÄžRU SÃœRÃœKLEMEKTEDÄ°R”

“AKLA VE VÄ°CDANA VURMAK MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L”

“BÄ°AT ETMEYÄ° BIRAKIN!”

CHP KadÄ±n KollarÄ±, Meclis’te yaÅŸanan ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ile ilgili olarak Ã¼lke genelinde eÅŸ zamanlÄ± bir basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlediler.Parti binasÄ±nda dÃ¼zenlenen toplantÄ±da CHP KadÄ±n KollarÄ± BaÅŸkanÄ± AyÅŸe Ã–zdemir, Meclis’te yaÅŸanan ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin “BaÅŸkanlÄ±k Sistemi”nin ayak sesleri olduÄŸunu vurguladÄ±.19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Meclis gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda BaÄŸÄ±msÄ±z Milletvekili Aylin NazlÄ±aka’nÄ±n kendisini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eleyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi kilitlemesi Ã¼zerine AKP’li kadÄ±n milletvekilleri ile yaÅŸanan kargaÅŸa sÄ±rasÄ±nda CHP’li Åžafak Pavey’in sÄ±rtÃ¼stÃ¼ yere dÃ¼ÅŸerek kol protezinin Ã§Ä±kmasÄ±na neden olmuÅŸtu.Ã–zdemir, konuyla ilgili olarak, AKP’li kadÄ±n milletvekilinin partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini, iktidarÄ±n siyaset yapma biÃ§imi olarak kin ve nefret dilini tercih ettiÄŸini sÃ¶yledi.Mecliste yaÅŸanan olaylarÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle ve kaygÄ±yla izlediklerini ifade eden Ã–zdemir; “BaÅŸkanlÄ±k Ã§Ä±kmazÄ±na giden yolda gÃ¶zÃ¼nÃ¼ hiÃ§bir ÅŸeyden sakÄ±nmayan biatÃ§Ä± anlayÄ±ÅŸÄ±n farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nene karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸiddeti uygulamayÄ± da gÃ¶ze aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Meclis gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda gÃ¼nlerdir Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle kaygÄ±yla izlemekteyiz.Ne yazÄ±k ki 19 Ocak PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, Meclis gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri esnasÄ±nda iktidara mensup bir kadÄ±n milletvekili, bu konuda partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir.Ä°ktidarÄ±n yÄ±llardÄ±r siyaset yapma biÃ§imi olarak tercih ettiÄŸi kin ve nefret dilinin her kesimde yarattÄ±ÄŸÄ± derin ayrÄ±ÅŸtÄ±rma, Ã¶tekileÅŸtirme, ÅŸu anda dayatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± rejim deÄŸiÅŸikliÄŸinde, Meclis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelere tahammÃ¼lsÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼, demokrasiden, adaletten uzak anlayÄ±ÅŸÄ±, maalesef Ã¼lkeyi dolu dizgin geri dÃ¶nÃ¼lmez bir yÄ±kÄ±ma doÄŸru sÃ¼rÃ¼klemektedir.Bu ateÅŸi harlayanlar ne yazÄ±k ki siyasi varlÄ±k nedenlerini Cumhuriyet’imize ve parlamenter rejime borÃ§lu olduklarÄ±nÄ± unutacak kadar gaflet ve ihanet iÃ§erisindedirler.Bizler bÃ¶yle bilir ve inanÄ±rÄ±z ki, biz kadÄ±nlar, barÄ±ÅŸÄ±, sevgiyi, hoÅŸgÃ¶rÃ¼yÃ¼, adalet duygusunu doÄŸamÄ±zdan, yaradÄ±lÄ±ÅŸÄ±mÄ±zdan alÄ±rÄ±z.” diye konuÅŸtu.Ã–zdemir, Anayasa deÄŸiÅŸiklik paketini destekleyen kadÄ±n milletvekillerine seslenerek; “Bu uÄŸurda kadÄ±na ÅŸiddet uygulayacak kadar gÃ¶zÃ¼ dÃ¶nmÃ¼ÅŸ kadÄ±n vekil, bu ÅŸiddete sesini Ã§Ä±karmayan kadÄ±n vekiller “kadÄ±nlÄ±k bilincinden “nasÄ±l bu kadar uzak dÃ¼ÅŸtÃ¼nÃ¼z?Hele hele, kendi Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n torunlarÄ±nÄ±zÄ±n geleceÄŸine neden bÃ¶yle ÅŸuursuzca kÄ±ymaktasÄ±nÄ±z?Ne uÄŸruna? Bizler anlamakta zorlanÄ±yoruz.Ã‡Ã¼nkÃ¼: Akla ve vicdana vurmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.Sizler ki, Ã§aÄŸdaÅŸlaÅŸmanÄ±n ve yurttaÅŸ olmanÄ±n en Ã¼st kazanÄ±mÄ± olan temsil yetkisini Cumhuriyetle elde etmiÅŸ milli egemenliÄŸin en Ã¼st Ã§atÄ±sÄ± olan Meclis’te milletvekili olma hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸsiniz.Cumhuriyet’le birlikte kul olmaktan Ã§Ä±kÄ±p birey olan kadÄ±nlar, Ulu Ã¶nder Mustafa Kemal AtatÃ¼rk’Ã¼n 1934 yÄ±lÄ±nda kadÄ±na seÃ§me seÃ§ilme hakkÄ± vermesi ile milletvekili olan kadÄ±nlar, AtatÃ¼rk bu hakkÄ±, kadÄ±n gÃ¼Ã§lensin, kadÄ±n Ã¶zgÃ¼r olsun, toplum gÃ¼Ã§lensin diye vermiÅŸtir.TBMM’ni, kadÄ±na seÃ§me ve seÃ§ilme hakkÄ±nÄ±n verildiÄŸi Meclis’ten, kadÄ±n vekile sÃ¶z hakkÄ± verilmeyen, kadÄ±n vekillere ÅŸiddet uygulanan bir Meclis’e doÄŸru sÃ¼rÃ¼klediniz.UnutmayÄ±n, sadece kadÄ±n vekilleri deÄŸil, Meclis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz.Sizleri izleyen milyonlarca insanÄ±n, yÃ¼ce TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi’ne olan inancÄ±nÄ±, umudunu zedelediniz.” dedi.Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadÄ±nÄ±n ortak paydasÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ, sevgi ve hoÅŸgÃ¶rÃ¼ olmasÄ± gerektiÄŸini de vurgulayan Ã–zdemir; “Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadÄ±nÄ±n ortak paydasÄ± barÄ±ÅŸ olmalÄ±, sevgi olmalÄ±, hoÅŸgÃ¶rÃ¼ olmalÄ±dÄ±r.Siyasi iktidarÄ±n kadÄ±n ve vekilleri, biat etmeyi, kulluÄŸu seÃ§meyi bÄ±rakÄ±n!Erkek hegemonyasÄ±nÄ±n talimatlarÄ± ile deÄŸil, vicdanÄ±nÄ±zla aklÄ±nÄ±zla adaletinizle hareket edin.EmeÄŸinizi, enerjinizi, Ã§ocuk tecavÃ¼zlerinin, kadÄ±na ÅŸiddetin Ã¶nlenmesi iÃ§in harcayÄ±n. KÄ±z Ã§ocuklarÄ±mÄ±z cayÄ±r cayÄ±r yanÄ±yor, sesinizi Ã§Ä±karÄ±n.Bu Ã¼lkede yaÅŸayan kadÄ±nlar olarak anneler olarak sizden beklentimiz budur.UnutmayÄ±n, insanÄ±n insanÄ± sevmesi ile baÅŸlar bÃ¼tÃ¼n gÃ¼zellikler, toplumda barÄ±ÅŸÄ±n ve huzurun tohumu ,sevgidir. Sevgi tohumu ekerseniz huzuru, barÄ±ÅŸÄ± biÃ§ersiniz.Meclis Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda izlediÄŸimiz bu tablo, gelecek adÄ±na kaygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± arttÄ±rÄ±yor.Ancak, ÅŸiddet gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin yanÄ±nda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ± bize umutlarÄ±n tÃ¼kenmediÄŸini bir kez daha gÃ¶steriyor, gelin umudun bir parÃ§asÄ± olun, barÄ±ÅŸÄ±n huzurun elinden siz de tutun. Birileri deÄŸil, TÃ¼rkiye kazansÄ±n.”(KUDRET CAN)