“BÄ°RÄ°LERÄ° DEÄžÄ°L, TÃœRKÄ°YE KAZANSIN”

CHP Kadın Kolları, Meclis’te yaşanan şiddet görüntüleri ile ilgili olarak ülke genelinde eş zamanlı bir basın toplantısı düzenlediler.Parti binasında düzenlenen toplantıda CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Meclis’te yaşanan şiddet görüntülerinin “Başkanlık Sistemi”nin ayak sesleri olduğunu vurguladı.19 Ocak Perşembe günü Meclis görüşmeleri sırasında Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın kendisini kürsüye kelepçeleyerek görüşmeyi kilitlemesi üzerine AKP’li kadın milletvekilleri ile yaşanan kargaşa sırasında CHP’li Şafak Pavey’in sırtüstü yere düşerek kol protezinin çıkmasına neden olmuştu.Özdemir, konuyla ilgili olarak, AKP’li kadın milletvekilinin partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadığını gösterdiğini, iktidarın siyaset yapma biçimi olarak kin ve nefret dilini tercih ettiğini söyledi.Mecliste yaşanan olayları üzüntüyle ve kaygıyla izlediklerini ifade eden Özdemir; “Başkanlık çıkmazına giden yolda gözünü hiçbir şeyden sakınmayan biatçı anlayışın farklı düşünene karşı her türlü şiddeti uygulamayı da göze aldığını, Meclis görüşmeleri sırasında günlerdir üzüntüyle kaygıyla izlemekteyiz.Ne yazık ki 19 Ocak Perşembe günü, Meclis görüşmeleri esnasında iktidara mensup bir kadın milletvekili, bu konuda partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadığını göstermiştir.İktidarın yıllardır siyaset yapma biçimi olarak tercih ettiği kin ve nefret dilinin her kesimde yarattığı derin ayrıştırma, ötekileştirme, şu anda dayatmaya çalıştığı rejim değişikliğinde, Meclis çatısı altında sürdürdüğü farklı düşüncelere tahammülsüzlüğü, demokrasiden, adaletten uzak anlayışı, maalesef ülkeyi dolu dizgin geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklemektedir.Bu ateşi harlayanlar ne yazık ki siyasi varlık nedenlerini Cumhuriyet’imize ve parlamenter rejime borçlu olduklarını unutacak kadar gaflet ve ihanet içerisindedirler.Bizler böyle bilir ve inanırız ki, biz kadınlar, barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, adalet duygusunu doğamızdan, yaradılışımızdan alırız.” diye konuştu.Özdemir, Anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekillerine seslenerek; “Bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş kadın vekil, bu şiddete sesini çıkarmayan kadın vekiller “kadınlık bilincinden “nasıl bu kadar uzak düştünüz?Hele hele, kendi çocuklarınızın torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız?Ne uğruna? Bizler anlamakta zorlanıyoruz.Çünkü: Akla ve vicdana vurmak mümkün değil.Sizler ki, çağdaşlaşmanın ve yurttaş olmanın en üst kazanımı olan temsil yetkisini Cumhuriyetle elde etmiş milli egemenliğin en üst çatısı olan Meclis’te milletvekili olma hakkını elde etmişsiniz.Cumhuriyet’le birlikte kul olmaktan çıkıp birey olan kadınlar, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 yılında kadına seçme seçilme hakkı vermesi ile milletvekili olan kadınlar, Atatürk bu hakkı, kadın güçlensin, kadın özgür olsun, toplum güçlensin diye vermiştir.TBMM’ni, kadına seçme ve seçilme hakkının verildiği Meclis’ten, kadın vekile söz hakkı verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulanan bir Meclis’e doğru sürüklediniz.Unutmayın, sadece kadın vekilleri değil, Meclis çatısı altında bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz.Sizleri izleyen milyonlarca insanın, yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne olan inancını, umudunu zedelediniz.” dedi.Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadının ortak paydasının barış, sevgi ve hoşgörü olması gerektiğini de vurgulayan Özdemir; “Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadının ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalıdır.Siyasi iktidarın kadın ve vekilleri, biat etmeyi, kulluğu seçmeyi bırakın!Erkek hegemonyasının talimatları ile değil, vicdanınızla aklınızla adaletinizle hareket edin.Emeğinizi, enerjinizi, çocuk tecavüzlerinin, kadına şiddetin önlenmesi için harcayın. Kız çocuklarımız cayır cayır yanıyor, sesinizi çıkarın.Bu ülkede yaşayan kadınlar olarak anneler olarak sizden beklentimiz budur.Unutmayın, insanın insanı sevmesi ile başlar bütün güzellikler, toplumda barışın ve huzurun tohumu ,sevgidir. Sevgi tohumu ekerseniz huzuru, barışı biçersiniz.Meclis çatısı altında izlediğimiz bu tablo, gelecek adına kaygılarımızı arttırıyor.Ancak, şiddet görüntülerinin yanında gördüğümüz kadın dayanışması bize umutların tükenmediğini bir kez daha gösteriyor, gelin umudun bir parçası olun, barışın huzurun elinden siz de tutun. Birileri değil, Türkiye kazansın.”(KUDRET CAN)