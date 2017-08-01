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01 Ağustos 2017
Asayiş, Efeler, Güncel

Bilmeden giydiği ‘hero’ tişörtü nedeniyle gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, üzerine giydiği ‘hero’ yazılı tişörtle postaneye işlem yapmaya gittiği sırada gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı. Şahıs, 2 ay önce bir mağazadan satın aldığı tişörtü bilmeden giydiğini savundu.
Efeler merkez Hasanefendi Mahallesi Gençlik Bulvarında bulunan PTT Merkez Şubesinde meydana gelen olayda, üzerine giydiği “hero” yazılı tişörtle işlem yapmaya gelen Zekeriya G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Zekeriya G., sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.
TEM Şube Müdürlüğünde ifadesine başvurulan Zekeriya G., tişörtü 2 ay önce Söke’deki bir alış veriş merkezinden aldığını, bilmeden giydiğini ve son dönemde yaşanan benzer olaylardan haberinin olmadığını savundu. Zekeriya G., ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)

 

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