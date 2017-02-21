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21 Şubat 2017
Asayiş, Efeler

Bilgi işlemci Kadir, herkesi ağlattı

Aydın Devlet Hastanesi’nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan 43 yaşındaki Kadir Öztürk, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Genç yaşta hayatını kaybeden Kadir Öztürk İncirliova AKçeşme Mahallesi’nde toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda çalışan Dilek Öztürk’ün eşi Aydın Devlet Hastanesi’nde sekreter olarak görev yapan Kadir Öztürk yaklaşık 7 ay önce rahatsızlanınca gittiği doktorda akciğer kanseri olduğunu öğrendi. Bir süredir çeşitli hastanelerde tedavisi devam eden Kadir Öztürk, önceki gün Fatih Mahallesi’ndeki evinde fenalaştı ve ardından hayatını kaybetti. Henüz 43 yaşında hayatını kaybeden Kadir Öztürk’ün cenazesi doğduğu köy olan İncirliova Akçeşme Mahallesi’nde toprağa verildi. Çevresinde çok sevilen biri olan Kadir Öztürk’ün ölümü herkesi üzdü. (İHA)

 

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