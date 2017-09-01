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01 Eylül 2017
Asayiş, Efeler

Bıçak yarası sandı, kurşun çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kurban kesen Mehmet Toyka, maganda kurşunu ile ayağından yaralandı. Toyka, bıçak yarası diye geldiği hastanede, bacağına kurşun isabet ettiğini öğrenince şok geçirdi.
Efeler ilçesi Emirdoğan Mahallesinde evinin bahçesinde kurbanlığını kesmeye çalışan Mehmet Toyka, nereden geldiği belli olmayan kurşun ile yaralandı. Ayağını bıçak ile kestiğini zanneden Toyka tedavi için Aydın Devlet Hastanesine geldi. Burada yapılan tetkiklerde Toyka’nın bacağını bıçak ile yaralamadığı, ayağında kurşun olduğu belirlendi.
Ayağında kurşun çıkan Toyka, “Kurbanlık hayvanımın derisini yüzüyordum. Bir anda ayağımın kanadığını fak ettim. Bıçak ile kesildiğini zannettim. Hastaneye geldiğimde ayağımda kurşun olduğunu söylediler. Meğerse serseri bir kurşunun hedefi olmuşum. Bıçak yarası diye hastaneye geldim, kurşun yarası çıktı” diye konuştu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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