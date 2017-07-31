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31 Temmuz 2017
Efeler, Güncel, Siyaset, Yaşam

“BIÇAK KEMİĞE DAYANDI SABRIMIZ TAŞIYOR”

CHP Efeler İlçe Başkanı Mehmet Şık, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde elindeki tahra ile Atatürk heykeline zarar vermeye çalışan Mehmet Malbora’ya tepkisini sert bir dille ifade etti. Şık yaptığı basın açıklamasıyla;  “Bıçak kemiğe dayandı, sabrımız taşıyor.” dedi.
“BİZLER, SADECE ALLAH’A SIĞINIRIZ”
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Atatürk heykeline elindeki tahra ile zarar vermeye teşebbüs eden Mehmet Malbora’nın bir şahıs değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Laikliğe ve Türkiye Cumhuriye’nin temelini oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6 okuna zarar vermek isteyen bir zihniyet olduğunu iddia eden Şık; “Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler müritler, mensuplar memleketi olamaz! En doğru ve en hakiki tarikat, tarikatı medeniyettir.’ sözünü hatırlatmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk’ün heykeline yapılan saldırı sonrasında edindiğimiz bilgiye göre saldırgan heykeli put olarak nitelendirmiş ve dinimizde puta yer olmadığını belirterek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemiştir. Bizler Cumhuriyetçi Atatürkçü vatandaşlar kurucu liderimizin heykellerini putlaştırıp, dilek dileyip ne çaput bağlamışızdır, ne dua edip bekarlar için koca istemişizdir, ne de dua edip iş aş istemişizdir. Bizler sadece Allah’a sığınır ve sadece O’ndan isteriz!” dedi.
“BU ZİHNİYET, CİHADI MÜFREDATA KOYANLARDIR”
“Bu saldırının önünü açan zihniyet Ensar’a devleti açanlardır,” diyen Şık, açıklamasında şunları kaydetti;
“Bu zihniyet cihadı müfredata koyanlardır, bu zihniyet tek bir naraları ile vali atayanlardır, bu zihniyet müftüye nikah kıydıran gerici şeriatçı zihniyettir. Kimse sanmasın ki biz Cumhuriyetçi Atatürkçüler siniyor, korkuyoruz. Bizler bütün çirkin saldırılara rağmen Genel Başkanı’mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara’dan İstanbul’a  ‘Adalet’ yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Gerici şeriatçı zihniyet sadece bu yürüşte bizim kıvılcımımızı görmüştür. O zihniyetin mimarlarından birisinin kendi lafıyla bu şeriatçı gerici Atatürk’e kin besleyen zihniyete cevap vermek istiyorum; Bıçak Kemiğe Dayandı! Sabrımız taşıyor. Bu ülkede ezanın dinmemesini sağlayan,Türk Bayrağı’nın dalgalanması için mücadele veren, kurtuluşumuzun baş mimarı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK bu memleketin ortak değeridir ve bu memleket bir daha yapılacak olan böyle bir hata karşısında duracak bu gerici şeriatçı zihniyete izin vermeyecektir. Herkes bunu böyle bilsin!”
CHP İlçe Başkanı Şık, Atatürk heykeline tahra ile yapılan saldırı hakkında; “Bu zihniyeti kamuoyunun vicdanına havale ediyorum” diyerek açıklamasını noktaladı.
(GÜÇLÜ ÇEZİK)

 

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