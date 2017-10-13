6 Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan etkinlik Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayan “Beyaz Baston Özgürlüktür” yürüyüşü ile devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan çelenk koyma törenine; 6 Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, dernek üyeleri ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Dernek Başkanı Bayram Özen; “1963 yılından bu yana Birleşmiş Milletlere bağlı tüm dünya ülkelerinde 15 Ekim’in Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü olarak kutlandığını hatırlatarak; “Beyaz Baston 1921 yılında görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının daha önceleri asayı kullandığında toplumda dikkat çekmediği için bastonunu beyaza boyararak 1921 yılından bu yana beyaz baston olarak kullanılmaktadır. 1963 yılından bu yana da Birleşmiş Milletler kararı ile 15 Ekim tarihi Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü olarak kutlanmaktadır.” dedi.

ÖZEN: “ENGELLER BİRER BİRER AŞILIYOR”

Görme engelli bireyler olarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmenin zorluklarına da değinen Özen; “Önümüzdeki engelleri birlikte aşabilmek adına eğer etrafınızdaki, yanınızdaki ve devletin temsilcileri sizleri bu konuda destekliyorsa evet engeller birer birer aşılıyor. 10 gündür Aydın’da farkındalığı oluşturmak adına bu etkinliği gece gündüz programladık.” diye konuştu.

“GÖREV BİZİM İÇİN NASİP DEĞİL, EMANETTİR”

“Bizim anlayışımızda ve kültürümüzde görev istenmez verilir ve görev bizim için nasip değil emanettir.” diyen Özen konuşmasını şöyle sürdürdü;



“BEYAZ BASTON ÖZGÜRLÜKTÜR” YÜRÜYÜŞÜ

Çelenk sunma törenin ardından, Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayıp Kıbrıs Caddesi’ne kadar süren ve tekrar Atatürk Kent Meydanı’na doğru yapılan “Beyaz Baston Özgürlüktür” yürüyüş başladı.

6 Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyelerine Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt da destek verdi. “2009 yılından bu yana sürdürmüş olduğumuz 6 Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanlığı görevini bugün nasıl bir tık ileriye taşıyabiliriz ve görme engellileri nasıl kalifiye bireyler olması noktasında neler yapabiliriz, hep birlikte gayret sarfediyoruz. Bizim anlayışımızda şu vardır. Bireyler kalifiye bireyler haline dönüşmediği sürece işsizdir. Toplumda hiçbir şekilde farkındalık oluşturamayız. Toplum şunu farketsin; evet görme engelliler imkanlar ve fırsatlar sunulduğunda herşeyin üstesinden gelebildiğini görsünler ve farketsinler. O yüzden derneğimizde yaklaşık bir yıl önce başlatmış olduğumuz bilgisayar kursumuz sona erdi ve en son AFAD ile işbirliğiyle deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin seminer gerçekleştirdik. Her hafta Çarşamba günü gönüllü okuyucular aracılığı ile sesli kitap okuma projesini başlattık. Önümüzdeki haftalarda Braille alfabesi ile okuma yazma kursunu başlatacağız. Bundan sonraki süreçlerde de siz değerli görme engelli arkadaşlarımız için daha iyisini birlikte istişare ederek, kararını alıp birlikte yol alacağız. Bizlere bugün burada bu imkanı gerçekleştirmesi noktasında destekleyen başta sayın valimize herkese teşekkür ediyorum.”Çelenk sunma törenin ardından, Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayıp Kıbrıs Caddesi’ne kadar süren ve tekrar Atatürk Kent Meydanı’na doğru yapılan “Beyaz Baston Özgürlüktür” yürüyüş başladı.6 Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyelerine Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt da destek verdi.