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6 Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı.
Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan etkinlik Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayan “Beyaz Baston Özgürlüktür” yürüyüşü ile devam etti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan çelenk koyma törenine; 6 Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, dernek üyeleri ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Dernek Başkanı Bayram Özen; “1963 yılından bu yana Birleşmiş Milletlere bağlı tüm dünya ülkelerinde 15 Ekim’in Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü olarak kutlandığını hatırlatarak; “Beyaz Baston 1921 yılında görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının daha önceleri asayı kullandığında toplumda dikkat çekmediği için bastonunu beyaza boyararak 1921 yılından bu yana beyaz baston olarak kullanılmaktadır. 1963 yılından bu yana da Birleşmiş Milletler kararı ile 15 Ekim tarihi Dünya Beyaz Baston Körler Güvenlik Günü olarak kutlanmaktadır.” dedi.
ÖZEN: “ENGELLER BİRER BİRER AŞILIYOR”
Görme engelli bireyler olarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmenin zorluklarına da değinen Özen; “Önümüzdeki engelleri birlikte aşabilmek adına eğer etrafınızdaki, yanınızdaki ve devletin temsilcileri sizleri bu konuda destekliyorsa evet engeller birer birer aşılıyor. 10 gündür Aydın’da farkındalığı oluşturmak adına bu etkinliği gece gündüz programladık.” diye konuştu.
“GÖREV BİZİM İÇİN NASİP DEĞİL, EMANETTİR”
“Bizim anlayışımızda ve kültürümüzde görev istenmez verilir ve görev bizim için nasip değil emanettir.” diyen Özen konuşmasını şöyle sürdürdü;