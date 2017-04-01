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01 Nisan 2017
Efeler, Yaşam

Beslediği boğa katili oldu

Aydın’da dağlık alanda ölü bulunan kadının katili beslediği boğa çıktı.
Olay, Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı kırsal kesimde bulunan Eğrikavak Mahallesi Akçeşme mevkii yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde çift sürmek için baktıkları iki boğayı önüne katan Fatma Kıyar (53), bahçeye doğru yola çıktı.

Eşinden önce motorla sürülecek bahçeye giden Nurittin Kıyar, eşinin gecikmesi üzerine durumdan şüphelenip yolda eşini aramaya başladı. Köyden bahçeye giden vatandaşlar da Kıyar çiftinin boğalarını başıboş vaziyette çevrede yayılırken görünce Fatma Kıyar’ı aramaya başladılar. Yapılan aramalarda Fatma Kıyar’ın cesedi çalılıklar arasında bulundu. İlk anda bir cinayetten şüphelenilen olayda kadının 4 yıldır baktığı boğanın saldırısı sonucu feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Kıyar, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından köyünde toprağa verildi.
Yapılan otopside Fatma Kıyar’ın çok sayıda boynuz darbesine maruz kaldığı, karın bölgesinin ve iç organlarının parçalandığı belirlendi. Acı olay herkesi üzerken, Nurittin Kıyar’ın olaydan sonra katil boğayı kasaba sattığı öğrenildi. (İHA)

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