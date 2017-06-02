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02 Haziran 2017
Efeler, Yaşam

Baygınken hastaneye kaldırılan bağımlı, ayılınca tedaviden kaçtı

Aydın’da uyuşturucu madde kullanımı gençliğin en büyük sorunları arasında yer almaya başladı. Bir zamanlar şehrin belli noktalarında geceleri karşılaşılan olumsuz manzaralar günün her saati insanların karşısına çıkmaya başladı.
Aydın Doğu Gazi Bulvarı, Zafer Mahallesi ve Ilıcabaşı Mahallesi ve Forum Aydın Civarı adeta madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Yaşanan sıkıntı nedeniyle polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi almasına rağmen, madde kullanımının önüne bir türlü geçilemediği belirtildi.
Baygınken hastaneye kaldırılan bağımlılar ayılınca kaçıyor
Kullanımının yanı sıra satışı da yasak olan uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri üzerinden hiç para çıkmayan kişilerin nereden ve nasıl temin ettiği merak konusu olurken bağımlıların bir çoğunun tedaviyi de kabul etmedikleri öğrenildi. Aydın’da yine uyuşturucu madde aldıktan sonra sızıp kalan bir vatandaşı gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis ekipleri ve polise ihbar etti. Zaman zaman saldırgan da olabilen bağımlı kişi polisin de yardımı ile 112 Acil Servis ekipleri tarafından baygın bulunduğu sokak ortasından ambulansla alınarak tedavi için hastaneye getirildi. İsminin Y.A. olduğu öğrenilen şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi sırasında ayılınca hastaneden kaçtı. İhbar üzerine çevrede araştırma yapan polis ekipleri şahsı aynı bölgede yine uyuşturucu madde almış vaziyette yakalayarak yeniden hastaneye getirdi. Aydın’da gençliğin en önemli sorunlarından biri haline gelen uyuşturucu kullanımının önlenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi. (İHA)

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