Başkan Özakcan’ın Kadir Gecesi mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde indirildiğini hatırlatan Başkan Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi: “ Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’in yer yüzüne indirildiği gün olması bakımından önemli zamanlardan bir tanesidir. Kuran-ı Kerim tüm insanlığın rehberi olmuş, insanca yaşamayı öğretmiş ve tüm insanlığı aydınlık günlere kavuşturmuştur. Kardeşlik, birlik ve beraberlik sofralarında buluştuğumuz Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelirken, Kadir Gecesi’ne ulaşmanın manevi huzurunu ve Ramazan Bayramı’na kavuşacak olmanın sevincini yaşıyoruz. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede tüm insanlık için, yaşanan sıkıntıların son bulması için dualarımızı eksik etmeyelim. Her ayı Ramazan, her gün ve geceyi Kadir Gecesi gibi yaşamaya gayret etmeli, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmalı, yetimlerin, kimsesizlerin, fakir ve muhtaçların yüzünü güldürmeli, onlara yardım elini uzatmalıyız. Bu mübarek gecenin tüm insanlık alemine sevgi, saygı, huzur, barış ve mutluluk getirmesini, tutulan oruçların, edilen duaların kabul edilmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum.” (İHA)