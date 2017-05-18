BaÅŸkan Ã–zakcan’dan 19 MayÄ±s MesajÄ±

Efeler Belediye BaÅŸkanÄ± M. Mesut Ã–zakcan, 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk’Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± nedeniyle bir mesaj yayÄ±mladÄ±.

BaÅŸkan Ã–zakcan mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere ver verdi;

“BugÃ¼n 98 yÄ±l Ã¶nce 19 MayÄ±s 1919â€™da TÃ¼rk istiklal mÃ¼cadelesinin temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼yÃ¼k AtatÃ¼rk’Ã¼n Samsunâ€™a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndÃ¼r. 19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±nÄ±z kutlu olsun. 19 MayÄ±s 1919 tarihi milli birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n parladÄ±ÄŸÄ±, milli kurtuluÅŸ gÃ¼neÅŸinin doÄŸduÄŸu, milli irade meÅŸalesinin yandÄ±ÄŸÄ± kutsal bir gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdÃ¼r. TÃ¼rk milletinin kendisini yok etmek isteyen dÃ¼ÅŸmanlarÄ±na karÅŸÄ± bir yumruk gibi birleÅŸerek kurtuluÅŸ mÃ¼cadelesinin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ndÃ¼r. Bu mÃ¼cadele TÃ¼rk milletinin diriliÅŸi ve ÅŸahlanÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. Milli ÅŸuur, milli ruh ve milli mÃ¼cadeledir. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ktÄ±r, istiklaldir. Mustafa Kemal Samsunâ€™a ayak bastÄ±ÄŸÄ±nda halkÄ±na gÃ¼veniyordu. Azimliydi, kararlÄ±ydÄ±. Kalbi TÃ¼rk genÃ§liÄŸine olan gÃ¼ven ve inanÃ§la doluydu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k AtatÃ¼rk;â€˜Bana Ã¼mit veren esas olay yalnÄ±z iÃ§imdeki vatan aÅŸkÄ± deÄŸil, etrafÄ±mda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m genÃ§liÄŸin vatan aÅŸkÄ±dÄ±r, gerÃ§ek aÅŸkÄ±dÄ±r. Biz bu genÃ§liÄŸe dayanarak iÅŸlerimizi yapacaÄŸÄ±z, eserlerimizi gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz ve onlarÄ± genÃ§liÄŸe emanet edeceÄŸizâ€™ diyordu.

Sevgili genÃ§ler; 19 MayÄ±s 1919â€™dan bugÃ¼ne kadar gÃ¼Ã§lenerek, geliÅŸerek gelen ve sizlere emanet edilen modern, laik ve genÃ§ Cumhuriyetimize sizler sahip Ã§Ä±kÄ±p, yÃ¼celteceksiniz. Size verilen bu kutsal emaneti yÃ¼celtirken, vatan sevginiz, millet sevginiz, insan sevginiz, Ã§aÄŸdaÅŸ bilim ve teknoloji, akÄ±l ve iradeniz gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼n kaynaÄŸÄ± olacaktÄ±r.

BugÃ¼n bÃ¼yÃ¼k davanÄ±z; En medeni, en mÃ¼reffeh millet olarak varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± yÃ¼kseltmektir. Bu yalnÄ±z kurumlarÄ±nda deÄŸil, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinde de temelli bir inkÄ±lap yapmÄ±ÅŸ olan BÃ¼yÃ¼k TÃ¼rk Milletinin dinamik hedefidir. Milletler arasÄ±ndaki medeniyet yarÄ±ÅŸÄ±nda geri kalmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n meÅŸru ve makul bir sebebi olamaz. Milli birlik ve beraberliÄŸimize sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼ddetÃ§e aÅŸamayacaÄŸÄ±mÄ±z engel, Ã§Ã¶zemeyeceÄŸimiz sorun yoktur. Bu mutlu gÃ¼nde, yÃ¼ce AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ bir kere daha minnet ve ÅŸÃ¼kranla anarken, AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±nÄ±zÄ± iÃ§tenlikle kutlar, sevgi ve saygÄ±larÄ±mÄ± sunarÄ±m” (Ä°HA)