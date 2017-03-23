BAŞKAN ÖZAKCAN’A TEŞEKÜR

Efeler Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi’nde eğitim gören otistik çocukların aileleri Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Efeler Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Adnan Menderes Mahallesi’nde açılan Otizm Spor Eğitim Merkezi kısa sürede büyük ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana öğrenci sayısında artış gözlenen merkezde eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. İlçeye kendileri için önemli bir tesis kazandıran Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a teşekkür etmek isteyen otizmli çocukların aileleri Başkan Özakcan’ı ziyaret etti.

“ÇOCUKLARIMIZ DAHA SAKİNLEŞTİ”

Çocuklarının Otizm Spor Eğitim Merkezi sayesinde olumlu yönde gelişme kat ettiğini söyleyen veliler; “Çocuklarımız merkez açıldıktan sonra daha da sakinleşerek uysal oldular. Gün içerisinde sıklıkla sinir nöbeti geçiriyorlardı, bunlar oldukça azaldı. Çocuklarımızda gözle görülür bir ilerleme oldu. Başkanımıza böyle bir merkezi ilçemize kazandırdığı için sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanarak çocuklarının eğitiminde at biniciliği ve yüzmenin çok etkili olduğunu ifade ederek Başkan Özakcan’dan bu konuda yardım istediler.

BAŞKAN’DAN JET TALİMAT

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçeye böyle bir merkez kazandırmanın mutluluğunu duyduklarını belirtti. Adnan Menderes Mahallesi Otizm Spor Eğitim Merkezi’nin il genelinde belediye bünyesinde otizmli çocuklara yönelik eğitim veren ilk ve tek merkez olduğunu ifade eden Özakcan, “Belediye olarak bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da bir ilki başardık. Merkezimize diğer ilçelerden de velilerimiz gelerek bilgi alıyor ve kendilerine yardımcı olmamızı istiyorlar. Halkımızın yoğun ilgisine teşekkür ediyoruz. Kapımız her zaman, herkese açık” diye konuştu.

Velilerin taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Özakcan, at biniciliği eğitimi için ilgili birim müdürüne ziyaret esnasında talimat vererek konunun araştırılarak kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istedi.

(HABER MERKEZİ)