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17 Şubat 2017
Efeler, Ekonomi

Başkan Özakcan, Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 240 firmanın katılımıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret etti. Başkan Özakcan’a ziyaretine Efeler İlçesi muhtarları, birim amirleri eşlik etti. 

Efeler Belediyesi’nin de katkılarıyla toplam 240 firmanın yer aldığı Aydın 5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerindeki bilgi ve teknolojiyi üreticiler ile buluşturan, Aydın TARİŞ Birliği depolarında 16 Şubat Perşembe günü kapılarını açan fuara vatandaşların ilgisi yoğun oldu.
5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’nı ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, stantları gezerek katılımcı firmalara hayırlı işler, bol kazançlar diledi. Ziyaretleri sırasında vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan Başkan Özakcan,”Fuarlar gerek sanayi, gerek tarım ürünlerinin tanıtımı, yeni gelişen teknoloji algımızın oluşması, üretici ve tüketicinin buluşması açısından çok önemli organizasyonlardır. Sektörün önde gelen firmalarının stantlarının yanında bizde Efeler Belediyesi olarak açtığımız stant ile bu yılda fuarda yerimizi aldık. Aydın tarıma dayalı bir kent olup, zeytini, zeytinyağı, inciri, pamuğu, kestanesi, kirazı ile çok zengin tarım ürünlerine sahiptir. Bizde Efeler ilçesinde yetişen tarım ürünlerinin yerel tohumları başta olmak üzere belediye faaliyetlerinin tanıtıldığı Efeler Belediyesi standımızda vatandaşlarımıza tadımlık olarak zeytin, zeytinyağı, incir ve lokum ikram ediyoruz. Fuarımızın üreticilerimiz için bereketli ve bol kazançlı, tüketicilerimiz için de ihtiyaçlarının karşılandığı bir etkinlik olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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