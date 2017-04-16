BAŞKAN ÖZAKCAN OYUNU KULLANDI

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan 16 Nisan Referandumu’nda oyunu Hacı Celal Oto Ortaokulu’nda kullandı.

Başkan Özakcan’ın okula gelişi ve okuldan ayrılışı sırasında çok sayıda vatandaş kendisine büyük ilgi gösterdi.

Oy kabinine girmeden önce, sandık görevlilerinin kendilerine verdiği oy pusulasını ve arkasındaki sandık kurulu mührünü kontrol eden Başkan Özakcan, oy zarfını sandığa attıktan sonra, basın mensuplarına burada açıklama yapmak yerine binadan çıktı ve açıklamasını okulun bahçesinde yaptı.

Başkan Özakcan, basın mensuplarına şunları söyledi:

“Ülkemiz için çok önemli bir karar, çok önemli bir oylamaydı bu referandum. Bildiğiniz gibi, bu referandum ile bir sistem değişikliği, bir yönetim değişikliği getirilmek istendi, isteniyor. Bizim devletimizin, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi olan, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyerek uyguladığımız, 95 yıldır hepimizin varoluş sebebi olan cumhuriyetimizin, egemenliğin kayıtsız şartsız milletten alınıp, tek adama teslim edilmesi sonucunu getirecek bir referandumdur, bir oylamadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlandığı günden beri ülkemizde ciddi tartışma konusu olan, Meclis’imizde ve kamuoyunda bile yeterince tartışılmadan, Meclis’te de hiç uygun olmayan şartlarda, hattâ bir takım vekillerin oylarını göstere göstere attığı, bugüne kadar Cumhuriyet tarihimizde hiç yaşamadığımız, görmediğimiz bir süreçten geçerek bugünlere geldik.

Tabii ki demokrasi artık sadece bugün değil, yüzyıllardır, bin yıllardır toplumlar için, insanlarımız için insan onuruna en yaraşan yönetim biçimidir. Demokrasi tek adam değildir. Katılımcılıkla, çoğulculukla, özgürlükçü, eşitlikçi olmakla uygulanan, gerçekleşen ve ortak akılla yönetimlerin gerçekleştiği bir sistemdir. Buna çok ihtiyacımız var.

Bizim demokrasimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Demokrasimizi geliştirdiğimiz ölçüde huzurlu, barış içinde, kardeşlik içinde ve ekonomisini de düzelten, geleceğe umutla bakan bir Türkiye ve yaşam ortamı yaratabiliriz. Bizler bu inançtayız.

Bu cumhuriyetin, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamak, demokrasimize sahip çıkmak ve geliştirmek, 7’den 70’e bütün yurttaşlarımızın sorumluluğudur, görevidir. Ben, bütün yurttaşlarımızın bu anlamda, bu yönde sandıkta demokrasimize, cumhuriyetimize sahip çıkmasını bekliyorum, diliyorum ve görmek istiyorum.

Bugünkü referandum ve seçim sonuçlarının, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden bunu söylüyorum. Çünkü bu oylama bir parti meselesi değil, siyasi parti tercihi değil. Bu oylama, hem demokrasimize, cumhuriyetimize, hem çocuklarımıza, torunlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, büyük önderimizin söylediği gibi, ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözünü de, bu sözün gereğini de yerine getirmek üzere, bugün oylamaya çok yoğun bir katılım da gözleniyor, görüyorum. Vatandaşlarımız sorumluluğunun bilincinde diye düşünüyorum. Bugünkü referandum tercihi sonuçlarının tekrar hayırlı olmasını diliyorum.

Hep birlikte heyecanla akşam açıklanacak sonuçları bekliyoruz.”