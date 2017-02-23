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24 Şubat 2017
Efeler, Eğitim, Yaşam

Başkan amcadan çocuklara oyun parkı

Efeler Belediyesi tarafından Kocagür ve Kuyucalar Mahallerinde bulunan okulların bahçelerine oyun parkı montajı yapıldı.
Çocukların başkan amcaları Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın talimatıyla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuyucalar Anaokulu ve Kocagür İlkokulu bahçesine çocukların teneffüslerde vakit geçirmeleri için oyun parkı montajı yapıldı.

Minik öğrencilerin teknolojiden uzaklaşıp yaşıtlarıyla daha verimli zaman geçirmeleri amacıyla yapılan çalışma sonrası çocuklar, “Teneffüslerde artık canımız sıkılmayacak, oyun alanlarımızda arkadaşlarımız ile birlikte oynayacağız” diye konuşarak Mesut amcalarına teşekkür ettiler.
Çocukların hem ruhsal hem de bedensel olarak sağlıklı bir büyüme dönemi geçirmeleri için okullara belediye olarak imkanlar dahilinde her türlü hizmeti sunmaya hazır olduklarını hatırlatan Başkan Özakcan, “Çocuklarımız teknolojiye bağımlı hale gelmeye başladı. 3-5 yıl öncesine kadar sokaklar evlerinin önünde oynayan çocuklarla dolup taşarken, çocuklarımız artık bilgisayar başında vakit geçirmeye başladı. Miniklerimizin gelişimlerinde yaşıtlarıyla birlikte oyunlar oynayarak geçirdiği kaliteli zamanların etkisinin önemli olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Bu nedenle gerekse okullarımızdan gelen talepler, gerekse ekiplerimiz tarafından eksikliği tespit edilen alanlarda çocuk oyun grupları oluşturarak çocuklarımızı ait oldukları yere yönlendiriyoruz” diye konuştu. (İHA)

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