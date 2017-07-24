Aydın Gazeteciler Cemiyeti tarafından, 24 Temmuz Basın Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Basında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü ve Basın Bayramı nedeniyle Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

AGC Yönetim Kurulu üyeleri, Efeler Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci, AGC Nazilli Şubesi Başkanı Metin Aydın ve gazetecilerin katıldığı törende konuşan AGC Başkanı Semra Şener; “Basın özgürlüğünün önemine her yıl 24 Temmuz’da vurgular yapılsa da, maalesef daha bu anlamda katedilecek çok yolumuz olduğu açıktır. Basın, mecrası ne olursa olsun, halkın gözü kulağıdır. İster gazete sayfaları, ister internet sayfaları, ister radyo ve televizyon stüdyoları olsun, gazeteciler, hizmetinde olduğu halkına karşı sorumludur. Çünkü gerçek patronları halktır. Gücünü Anayasa’dan alır. Basın Yasası’nın kendisine verdiği sorumlulukla hareket eder. Kamu adına görev yapar. Kamu adına tüm kurumları denetleme yetkisi basınındır.” dedi.

“BASIN, KÖTÜ YÖNETİCİLER İÇİN KABUSTUR”



Kamu kurumlarının verdikleri hizmetteki aksaklıkların ve yapılan yanlışların basının görev alanı olduğunu vurgulayan Şener; “Basın, gördüğü aksaklıkları yazar ve halk bu sayede aksaklıklardan haberdar olur. Yönetimler de bu aksaklıklar için gereken tedbirleri alır. Kamudaki bir yönetici ile basın mensubu arasında, aslında çok büyük fark da yoktur. Her ikisi de halk için vardır. Basın bu nedenledir ki, iyi yöneticiler için bir nimet, kötü yöneticiler içinse kabustur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Basın bir milletin ortak sesidir. Başlı başına bir kuvvet, bir mektep bir rehberdir.” sözleriyle, basın mensuplarına aydınlık bir yol haritası çizmiştir.” şeklinde konuştu.

“EN BÜYÜK TESELLİMİZ, YARGIYA OLAN GÜVENİMİZDİR”

Bu yıl 24 Temmuz Basın Bayramı’nın buruk kutlandığını da kaydeden Şener; “Bugün, ülkemiz tutuklu gazeteci sayısıyla Dünya sıralamasındadır. 160’a yakın gazeteci meslektaşımız ceza evlerindedir. Neyle suçlandıklarını dahi bilmeden, aylardır yargılanacakları günü beklemektedirler. En büyük tesellimiz, yargıya olan güvenimizdir. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancımız tamdır. Gerçek suçluların cezalarını bulması, suçsuz meslektaşlarımızın da bir an önce özgürlüklerine kavuşması en büyük dileğimizdir. Çünkü gazetecilik suç değildir.

Özgür basının bir ülkede neleri başarabildiğinin en büyük kanıtı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk basını tarafından açıkça gözler önüne serilmiştir. Bugün aynı zamanda, Türk yurdunun sınırlarının çizildiği Lozan Barış Antlaşması’nın da yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yurdu bize vatan yapmak uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımızın aziz hatıralarının huzurunda saygı ve minnetle eğiliyoruz. Türk basını olarak , 24 Temmuzları, hakkıyla bayram olarak kutlayacağımız günlere bir an önce kavuşmak dileğiyle, hepinize zor ve meşakkatli görevlerinizde başarılar diliyorum.” dedi.