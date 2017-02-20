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20 Şubat 2017
Efeler, Eğitim

Başak Koleji’nden Öykü Yarışmasında büyük başarı

Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri, “Özgür Pencere Öykü” yarışmasına damga vurdu.
Özgür Pencere Öykü Yarışmasında Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri, “Anıların Işığında” adlı öyküsü ile Gülce Sune 1’inci, “Çok geç Olmadan” adlı öyküsü ile Eylül Peren Çoktu 2’inci olurken, “Geçmişin Özlemi” adlı öyküsü ile Delfin Su Koşar Jüri Özel Ödülü, “Özgürlük Sevilmek Demekmiş” adlı öyküsü ile Nida Çildağ Özgür Pencere Özel Ödülünü aldı.
Çocuklara ve gençlere yazmayı sevdirmeyi, kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olabilmeyi ve okumaya yönlendirmeyi, okuyan ve yazan bireylerin ortaya çıkmasına katkı sağlamayı amaç edinen Özgür Pencere Öykü Yarışması’na bu yıl da öğrenciler büyük bir istekle katıldı.
Okul yetkilileri, “Şebnem Sema TUNCEL’in önderliğinde Gülten Dayıoğlu, Muzaffer İzgü, Feyza Hepçilingirler, Prof. Dr. Aysu Erden, Doç.Dr. Necdet Neydim, Pakize Özcan, Zeynep Aliye’den oluşan jüri tarafından değerlendirilen yarışmanın sonucunda ödüle layık görülen öğrencilerimizi kutluyoruz” dedi. (İHA)

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