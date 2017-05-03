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03 Mayıs 2017
Efeler, Eğitim, Kültür Sanat

BAŞAK KOLEJİ’NDEN FOTOĞRAF SERGİSİ

Aydın Özel Başak Koleji Fotoğrafçılık Kulübü öğrencilerinin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan “Başak Koleji Fotoğrafçılık Kulübü Fotoğraf Sergisi”  açıldı.
Fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Behiç Alparsa’nın katkılarıyla gerçekleştirilen Başak Koleji Fotoğrafçılık Kulübü Fotoğraf Sergisi açılışına yoğun ilgi gösterildi. 
Toplamda 40 eserin bulunduğu sergiye Behiç Alparsa 3 eseri ile katıldı.
Başak Koleji ile yaklaşık 2 aydır çalışmakta olduğunu belirten Alparsa fotoğraf sanatının ayrı bir emek gerektirdiğini, özenle çalışılmasının önem arz ettiğini ve Başak öğrencileri ile çalışmaktan keyif aldığını belirtti.
Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açılan sergiye; Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Özel Başak Koleji Müdürü Nail Ergun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Açılışta konuşan Başak Koleji Müdürü Nail Ergun; “Çok kısa bir süreden beri Behiç Beyle çalışıyoruz. Kısa bir süre içerisinde öğrencilerimize çok ciddi boyutlarda katkı sağladığını düşünüyorum. Fotoğrafçılığı biz çok kolay olarak tanımlayabiliriz. Denklanşöre bastığımızda elde edeceğimiz görüntü olarak değerlendirilebilir ama onun da sanatsal bir yönü var. Nasıl bakacaksınız nasıl göreceksiniz. Çocuklarımıza bunun öğretilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da bir proje çalışmamızdır. Kolayca ifade edilebilecek çalışmalar değil, bunlar ciddi çalışmalar.” dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilen sergi ziyaretçilerin gezebilmeleri için 5 Mayıs Cuma gününe kadar açık olacak.
(KUDRET CAN)

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