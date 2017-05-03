BAŞAK KOLEJİ’NDEN FOTOĞRAF SERGİSİ

Aydın Özel Başak Koleji Fotoğrafçılık Kulübü öğrencilerinin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan “Başak Koleji Fotoğrafçılık Kulübü Fotoğraf Sergisi” açıldı.

Açılışta konuşan Başak Koleji Müdürü Nail Ergun; “Çok kısa bir süreden beri Behiç Beyle çalışıyoruz. Kısa bir süre içerisinde öğrencilerimize çok ciddi boyutlarda katkı sağladığını düşünüyorum. Fotoğrafçılığı biz çok kolay olarak tanımlayabiliriz. Denklanşöre bastığımızda elde edeceğimiz görüntü olarak değerlendirilebilir ama onun da sanatsal bir yönü var. Nasıl bakacaksınız nasıl göreceksiniz. Çocuklarımıza bunun öğretilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da bir proje çalışmamızdır. Kolayca ifade edilebilecek çalışmalar değil, bunlar ciddi çalışmalar.” dedi.