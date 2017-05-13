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13 Mayıs 2017
Efeler, Eğitim, Güncel, Kültür Sanat

BAŞAK KOLEJİ KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI

Aydın Özel Başak Koleji Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Aydın’ın ilk özel okulu olan Aydın Özel Başak Koleji kendi bünyesinde yaptırdığı Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezi ile tiyatro, konser, panel ve konferanslara ev sahipliği yapacak.
Aydın Özel Başak Koleji  Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezi kampüsünde düzenlenen törene; Başak Koleji Kurucu Temsilcisi Alp Ayaydın, Başak Koleji Kurucusu Bülent Ayaydın, Okul Müdürü Nail Ergun, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, Yazar Hidayet Sayın, Prof.Dr. Müzeyyen Buttanrı, Prof. Dr. Halil Buttanrı ve okul çalışanları katıldı.
“YAKITIMIZ SANATTIR”
Açılış töreninde ilk olarak konuşan Aydın Özel Başak Koleji Yönetim Kurulu Temsilcisi Alp Ayaydın; “Kültür Merkezini yaparken Aydın’daki bu anlamdaki eksikliğe bir nebze de olsa katkımız olsun istedik. Aydın’a da bu anlamda performans sanatlarına yardımcı olacak bir merkez kazandırmak istedik. Toplumlara baktığımızda bir toplumu yaratan iki tane ana unsur var. Bunlardan birisi bilim insanları, diğeri ise sanat insanlarıdır. Bilim insanlarının bir şeyleri başarabilmesi için gerekli olan hayal gücü her zaman sanat insanları tarafından yaratılmıştır. Sanat insanlarının verdiği ilham bilim insanlarına bir şekilde acaba bu yapılamaz denilen yapılabilir mi düşüncesini mutlaka sorgulatmıştır.
Bilim için de, ilerleme için de yakıtımız her zaman sanattır. Hayal gücü olmadan insanlık ileri gidemez.  Umuyorum bu salon, Türkiye’den Barış Manço’ların, Fazıl Say’ların, İdil Biret’lerin, Kerem Görsev’lerin çıkışına bir başlangıç olacaktır.” dedi.
“AYDIN, AYDIN BİR KENT OLDU”
Ayaydın’ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Sanat Yönetmeni Yalçın Dinçer ise, yıllar önce yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek kültür merkezlerinin önemine değindi.
Dinçer; “1990’lı yıllarda Aydın’da tiyatro için sahnemiz yoktu. Çok zor şartlar altında tiyatrolar sinema sahnelerinde oyunlarını oynamaya çalışıyorlardı. Aydın ilinin ismini doldurmak amacıyla yaptığımız çalışmalar sonunda dönemin belediye başkanlarından Hüseyin Aksu, İlhami Ortekin ve Vali Mustafa Malay Aydın’da tiyatro sahneleri ve kültür merkezleri için ellerini taşın altına koydular. Aydın güzel bir salon daha kazandı. Aydın bu açıdan artık çok şanslı çünkü artık 4 salonu ve 1 açık hava tiyatrosu var.  Bu kadar güzelliklere sahip Aydın’ın isminin içi artık dolmaya başladı. Aydın, aydın bir kent oldu.” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından katılımcıların kurdela kesimiyle birlikte Aydın Özel Başak Koleji Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezi açılışı gerçekleşti.
Açılışın ardından Yazar Hidayet Sayın, Sanat Yönetmeni Yalçın Dinçer’e 17. Direkler Arası Emek ödülünü takdim etti.
Program, Başak Koleji Kent Tiyatrosu ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen  “Türk Tiyatrosunda Aydınlı Bir Yazar Dr. Hidayet Sayın Paneli” nin ardından  “Şeytan Dürtünce” isimli tiyatro oyununun gösterimi ile sona erdi.
(KUDRET CAN)

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