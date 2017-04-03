BARO’YA 3 AVUKAT BEKLEME ODASI

AydÄ±n Barosu’na tahsis edilen 3 Avukat Bekleme odasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Adliye BinasÄ± A blokta bir ve B blokta 2 olmak Ã¼zere AydÄ±n Barosu’na tahsis edilen Avukat Bekleme OdalarÄ± yenilenerek avukatlarÄ±n hizmetine sunuldu.

AydÄ±n Barosu BaÅŸkanÄ± Av. GÃ¶khan Bozkurt ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yelerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde konuÅŸan Baro BaÅŸkanÄ± Bozkurt, Avukat Bekleme odalarÄ±nÄ±n Baro’ya tahsisinde katkÄ±larÄ± olan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Hakan Arslan’a teÅŸekkÃ¼r etti ve; “GÃ¶reve baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri, savunmayÄ± da tÄ±pkÄ± yasada yazdÄ±ÄŸÄ± gibi, tÄ±pkÄ± hukuk devletlerinde iÃ§selleÅŸtirilmiÅŸ bir anlayÄ±ÅŸ olduÄŸu gibi, yargÄ±nÄ±n, ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±, Ã¼Ã§ sac ayaÄŸÄ±ndan birisi olarak gÃ¶ren ve meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za meslektaÅŸ gÃ¶zÃ¼yle bakan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±mÄ±za Ã¶zel olarak teÅŸekkÃ¼r etmek istiyorum.” dedi.

“Ã‡OK BÃœYÃœK BÄ°R Ä°HTÄ°YAÃ‡TI”

TÃ¼rkiye’de yeni Adliye binasÄ± olmayan illerden birinin AydÄ±n olduÄŸuna dikkat Ã§eken Bozkurt; “ Artan mahkeme Â sayÄ±sÄ±, hakim, savcÄ± ve personel sayÄ±sÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ã§oktan yetersiz hale gelmiÅŸ bir Adliye. Bir Ã§ok yere yeni bÃ¶lÃ¼mler oluÅŸturularak Â kullanÄ±ma aÃ§Ä±lÄ±yor. Adliyede Â bu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±k olunca Baro’ya verilmesi gereken, ihtiyaÃ§ olan yeteri kadar alan, bugÃ¼ne kadar verilmemiÅŸti. Åžu anda en Â sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k dÃ¶nemini yaÅŸÄ±yor belki AydÄ±n Adliyesi. Gerek personel, gerek yeni aÃ§Ä±lan mahkemeler itibari ile , ama bu ÅŸartlar altÄ±nda savunmaya Â deÄŸer verdiÄŸini gÃ¶steren sayÄ±n BaÅŸsavcÄ±mÄ±zÄ±n da Ã§abasÄ±yla Â A blokta bulunan yeni oda Â AydÄ±n Barosu’na tahsis edildi. BurasÄ±nÄ± Avukat Bekleme odasÄ± olarak Â baÅŸtan sona tefriÅŸ ederek meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n hizmetine Â sunmuÅŸ bulunuyoruz. A blokta bir Ã§ok Â mahkeme, duruÅŸma salonu var ama hiÃ§ bekleme odasÄ± yoktu. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir ihtiyaÃ§tÄ±.Â Åžimdilik yetersiz de olsa bizi Ã§ok sevindiren bir Â geliÅŸme oldu. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n koridorlarda beklemesi ne AydÄ±n’a, ne AvukatlÄ±k Â mesleÄŸine, ne de yargÄ±ya yakÄ±ÅŸan bir durumdu. Burada Â bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ± da saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z teknik olarak rahat edebilecekleri Â ÅŸekilde bir odamÄ±z var.