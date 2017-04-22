BARO’DAN ÇOCUKLARA 23 NİSAN EĞLENCESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aydın Barosu Avukatları çocuklar için kutlama programı düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte çocuklar, Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan müzik grubunun şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendiler.

Aydın Barosu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe; Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Baroya kayıtlı avukatlar, avukatların çocukları ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklar katıldı.

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt yaptığı konuşmada, “Dünyada kendilerine özel bir bayram hediye edilmiş bulunan tüm çocuklar, sırf bu yüzden bile kendilerine bu bayramı armağan eden kişiyi çok iyi tanımalı, bilmelidir, diyorum. Hepiniz, bizim çocuklarımızsınız. Bu ülkenin geleceği de herşeyi de sizlersiniz.” dedi.

Daha sonra, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu resim yarışmasında ödül kazanan çocuklara teşekkür belgeleri ve madalyaları verildi.

10 yaş altı çocuklarda birinciliği Hanzade Güneş, ikinciliği Damla Aktepe, üçüncülüğü ise Doruk Çetin kazanırken, 10 yaş üstü yarışmada Aysun Göksu birinci oldu.

Dereceye girenlere belgelerini ve madalyalarını veren Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, çocuklar için hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pastasını çocuklarla birlikte kesti.