Balkondan sÄ±zan yakÄ±t yolu kapladÄ±

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde, apartmanda Ä±sÄ±nma amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan yakÄ±t tankerinden sÄ±zan yakÄ±t kaldÄ±rÄ±m ile yolun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapladÄ±.

Olay, saat 16.30 sÄ±ralarÄ±nda Efeler ilÃ§esi GÃ¼zelhisar Mahallesi Adnan Menderes BulvarÄ± numara 13 adresinde bulunan CabazoÄŸlu ApartmanÄ±’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re; 7 katlÄ± apartmanÄ±n 2. katÄ±nda bulunan dairenin balkonunda bulunan ve Ä±sÄ±nma amaÃ§lÄ± kullanÄ±lan yakÄ±t tankeri henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle delindi. Tankerden sÄ±zan kilolarca mazot dairenin balkonundan taÅŸarak alt kattaki daire ve zemindeki iÅŸ yerini geÃ§tikten sonra yola kadar yayÄ±ldÄ±.

KaldÄ±rÄ±mÄ±n ve yolun bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n mazotla kaplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar, durumu itfaiyeye haber vererek yardÄ±m istedi. AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¶lgeye ulaÅŸarak mazotun yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anda gÃ¼venlik Ã§emberi oluÅŸturdu. Ä°tfaiye merdiveni yardÄ±mÄ±yla ikinci kat balkonuna ulaÅŸan ekipler, tankere mÃ¼dahale ederek sÄ±zÄ±ntÄ±yÄ± giderdi. KaldÄ±rÄ±ma dÃ¶kÃ¼len mazot ise temizlik gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan temizlendi. (Ä°HA)