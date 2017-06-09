Babalar sertifikalarını aldı

Efeler Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) arasında yapılan işbirliği protokolü gereği düzenlenen Baba Destek Programı ve “İlk İş Babalık” kampanyasında eğitimini tamamlayan 18 baba sertifika aldı. Efeler Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen sertifika törenine, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, AÇEV Saha Danışmanı ve Eğitimci Mustafa Keleş, AÇEV Eğitimcileri Barış Kubilay ve Eren Yılmaz ile eğitimi tamamlayan babalar katıldı.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) 1996 yılından bu yana yürüttüğü Baba Destek Programı(BADEP) ile; babaların çocuk gelişimi üzerindeki önemini vurgulamak ve babalık rollerini güçlendirmek üzere yürüttüğü çalışmalara Efeler Belediyesi de destek verdi. Bu destek kapsamında 18 baba eğitim aldı.

Verilen eğitim ile ilgili bilgi veren AÇEV Saha Danışmanı ve Eğitimci Mustafa Keleş, “ Eğitimlerimizde babalar, çocuğun gelişiminde önemli olduklarını fark etmelerini, çocukların ihtiyaçları ile ilgili bilgilenmelerini, çocukla ilgili uygun beklentiler edinmelerini, evdeki iş ve sorumluluk dağılımında demokratik tutumu benimsemelerini, evlilik ve aile içi iletişimi geliştirmelerini, edindikleri bilgi ve becerilerini çevrelerinde de kullanabilmeleri hakkında bilgi sahibi oldular. 10 hafta süren eğitimler, haftada bir gün yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleşti” dedi. Sertifika töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Eğitime her alanda ihtiyacımız var ve verilen her eğitim önemlidir. AÇEV işbirliği ile anneler ve babalar için yapılan eğitim çalışmalarının kesinlikle bende bir baba olarak çocuklarımızın eğitilmesinde bize çok önemli bilgiler sunduğuna ve aktardığına inanıyorum. Bu bilgileri uyguladığımız ölçüde de çocuklarımızı daha sağlıklı, daha sosyal bir şekilde topluma hazırlayacağımızı düşünüyorum. Bu yönüyle verilen eğitim çok önemli bir eğitim. Verilen eğitimle bir bilgi birikimine sahip olduğunuzu düşünüyorum. Bu bilgi birikimiyle çocuklarınızla birlikte daha huzurlu, mutlu ve çocuklarımızı geleceğe, topluma daha iyi hazırlayan ortam ve ilişki içerisinde yaşamlarımızı ve yaşamlarınızı sürdürürsünüz diye ümidediyor ve umuyorum. Eğitime katıldığınız için sizleri kutluyor ve tebrik ediyorum. Sizlere de hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Özakcan, konuşmasının ardından eğitimini tamamlayan 18 babanın sertifikalarını takdim etti. Eğitmen Mustafa Keleş, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a “İlk İş Babalık” yazılı tişört hediye etti ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile düzenlenen tören sona erdi.