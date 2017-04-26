AYŞE KULİN AYDINLI OKURLARIYLA BULUŞTU

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yazar Ayşe Kulin’i ağırladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Klasik Müzik Grubu’nun mini konseri ile başlayan söyleşide yazar Ayşe Kulin, söyleşisine “okuyun” diyerek başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları programları çerçevesinde Aydın’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kulin; “Bu bayram bize çok özel liderimizin armağanı. Dilerim onun bize çizdiği istikamete, o yola, o dünyaya laik insanlar olarak yaşamaya devam ederiz.” dedi.

“EDEBİYAT OKUYUN”

Özellikle çocuklara edebiyat okumalarını tavsiye eden Kulin; “Okuyun diye başlayacağım, bizim kutsal kitabımız da oku diye başlar, ama ben size edebiyat okumanızı tavsiye ediyorum. Tek nedeni de edebiyat okuduğunuz takdirde, çok daha donanımlı ve empati sahibi insanlar olursunuz. Çünkü kendi dünyalarınızdan çıkıp, başka dünyalara girmeyi, ancak edebiyatla başarabilirsiniz. Başka dünyalarda başka duyguları, başka hayatları, başka kokuları ancak edebiyatla tadabilirsiniz ve çok kitap okursanız benim yaşıma gelmeyi beklemeniz gerekmez, tecrübe sahibi olmak için. Okuduğunuz kitaplar sizi tecrübe sahibi yapar. Hiçbir zaman çok kitap okuyan biri faka basmaz. Çünkü okuduğu romanlarda her türlü insanı tanımıştır. İyiyi, kötüyü, fenayı, ahlaksızı herkesi tanımıştır. Onun için onu kolay kolay alt edemezsiniz.” şeklinde konuştu.

“20 TANE ROMAN OKUMUŞ SİYASETÇİ OLSAYDI TÜRKİYE BAMBAŞKA YERLERDE OLURDU”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 20 tane roman okumuş siyasetçilerin olması durumunda ülkenin bugün bambaşka yerlerde olacağını düşündüğünü belirten Kulin; “Ben şuna inanıyorum; eğer gelmiş geçmiş meclislerimizde, 20 tane roman okumuş siyasetçilerimiz olsaydı, Türkiye bugün bambaşka yerlerde olurdu. Kendimden bir örnek vereyim. Aylin’i yazıp birdenbire meşhur olduğum bir dönemdeydim ve 3 kadın yazar bir programa katılacaktık. Biri arkadaşım, öteki yazarın adını da ilk defa duyuyorum Nalan Türkali diye bir yazar. Ertesi gün o benim kitabımı biliyor ben onunkini bilmiyorsam ayıp olmasın diye kitabını aldım. Kitabın adı ‘Varoşta Kadın Olmak’. Akşam oturdum okudum. Bu arada ben çöp toplayanlara çok kızarım, bağırırım daha doğrusu kızardım. O kitabı okuduktan sonra kendimden utandım. Kitapta varoşta yaşayan bir aile ve onların çöp toplayarak nasıl hayatlarını geçirdikleri anlatılıyor. Okudukça şunları öğreniyorum, eğer otellerin çöplerini topladılarsa o gün evlerinde bayram var. Çünkü büyük pasta parçaları buluyorlar çöpten. Kendi kendime kızdım ve dedim ki; ‘Sen hiç mi düşünmedin insanlar neden kafalarını çöpe sokup bir şeyler toplarlar?’ Nalan Türkali, ilkokul mezunu bile olmayan biri, bana hayat dersi vermişti. 57 yaşındaydım. Ben yine onların yanından geçiyorum, yine bağırıyorum ama bu sefer onları çöpten hayat kazanmaya mecbur eden sisteme bağırıyorum. Bir incecik kitap bana hiç bilmediğim bir şey öğretti. Hangi kitap olursa olsun, en aptal aşk romanında dahi bir satır gelir, sizin kalbinize dokunur, size bir şey öğretir. Lütfen kitap okuyun. O zaman sizin gibi olmayan insanları anlarsınız. Giderek çözülüp, birbirimizden koptuğumuz bu dünyada buna çok ihtiyacımız var.” dedi.