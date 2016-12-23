Ayın Şoföründen Örnek Davranış

ORTEKİN VE ÇERÇİOĞLU’NUN TAKDİM ETTİĞİ ÖDÜLÜ ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLADI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk otobüsleri hizmet binasını ziyaret etti.

Ziyarete Aydın eski Belediye Başkanı İlhami Ortekin, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de katıldı.

Yapılan ziyarette kasım ayının örnek şoförü seçilen Fatih Demir için ödül töreni de yapıldı.

Demir’e ödülü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve eski Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin tarafından verildi.



Başkan Çerçioğlu ayın şoförü seçilen Fatih Demir’i tebrik ederken “Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları hepimiz biliyoruz. Siz de çok zor bir mesleği yerine getiriyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu. Örnek şoför Demir, yine örnek bir davranış sergileyerek ödülünü Şehit Ailelerine bağışladığını belirtti.Başkan Çerçioğlu ayın şoförü seçilen Fatih Demir’i tebrik ederken “Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları hepimiz biliyoruz. Siz de çok zor bir mesleği yerine getiriyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.