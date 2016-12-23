Ayın Şoföründen Örnek Davranış
23 Aralık 2016 - 14:54
Yapılan ziyarette kasım ayının örnek şoförü seçilen Fatih Demir için ödül töreni de yapıldı.
Başkan Çerçioğlu ayın şoförü seçilen Fatih Demir’i tebrik ederken “Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartları hepimiz biliyoruz. Siz de çok zor bir mesleği yerine getiriyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.
İlhami Ortekin ise başarısından dolayı Demir’i kutlarken “Öncelikle halk adına çok teşekkür ediyorum. İnsanların canı şoförlerimize emanet. Ailelerinize bırakacağınız en güzel miras bu başarılardır. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.
Başkan Çerçioğlu ve Ortekin’e teşekkür
Geleneksel olarak başarılı şoförleri ödüllendirdiklerini belirten Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk otobüsleri Başkanı Okan Yalçın, “2016 yılının Kasım ayı ödülünü şoför arkadaşımız Fatih Demir’e layık gördük. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu ile eski belediye başkanımız sayın İlhami Ortekin’e ödül törenimize katıldığı ve ziyaretleri nedeniyle tüm şoför arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)
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