AYIN ŞOFÖRÜ MEHMET SEÇKİN

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, Mayıs ayı şoförünü belirledi. Geleneksel hale gelen “ayın şoförü” ödülü, 3 yıllık genç şoför Mehmet Seçkin’in oldu.

Genç şoför ödülünü, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir’in elinden aldı.

Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tesislerinde düzenlenen ödül törenine; Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Törende konuşan Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir’e yoğun programının arısında kendilerine katıldığı ve Efeler kentinde güzel işlere imza attığı için teşekkür etti.

Yalçın; “İnşallah Efeler Kentinin daha güzel bir hale gelmesi için bizlerde hep birlikte daha yaşanabilir bir Efeler Kenti yapabilmek için çalışacağız.” dedi.

“GÜLÜMSEYELİM”

Efeler Kenti içerisinde günlük 3 bine yakın sefer yaptıklarını kaydeden Yalçın; “Bunların içinde tabi ki bizimde hatalarımız oluyordur. Hatalı karşı tarafta olsa, hem bizim şoförlerimizden, hemde diğer araç sürücülerinden, yayalardan bir gülümseme hareketi yapmaları, bir çok kavganın, gereksiz stresin önüne geçecektir.” diye konuştu.

“KENT KÜLTÜRÜNÜ İNSANLARA VERMELİYİZ”

Yalçın’ın konuşmasının ardından ayın şoförü seçilen Mehmet Seçkin’e ödülünü takdim eden Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir ise; “Biz bu kentte yaşıyoruz. Birlikte ancak güzel şeyler yapabiliriz. Önemli olan kent kültürünü insanlarımıza verebilmek. Ben sizi kutluyorum. Yorucu ve stresli bir mesleğiniz var. İnsana hizmet etmektesiniz. Dolayısıyla çok dikkat isteyen bir mesleğiniz var. İnsana hizmet tabi ki herşeyin ötesinde. Ne mutlu size ki, Semih Başkan, Okan Başkan gibi böyle yönetim kadronuz var. Benim bir tek isteğim var. İnsanlara bir günaydın diyebilmek, bir merhaba, iyi günler diyebilmek kadar güzel bir şey var mı? Bu herşeyi değiştiriyor. Bunu yapabilmek çok önemli.”dedi.

“GEREKSİZ KORNA ÇALMAYIN”

Gereksiz korna çalmama vurgusu da yapan Erdemir; “Bu çok önemli. Trafik kurallarına uymak, yayalara saygılı olmak, ama tabi yayaların da sürücülere saygılı olması da çok önemli. Bizim ülkemizde teşekkür ederimi, özür dilerimi yerleştirebilmek çok önemli. Onun için insanoğlu bazen streslidir, sıkıntıları vardır, bazı olumsuz davranışları olabilir, ama siz hoşgeldiniz dediğinizde herşey değişir. Ben tekrar kutluyorum, başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

ERDEMİR’DEN AYIN ŞOFÖRÜNE KİTAP

“Herşeyin başı okumak” diyen Erdemir ayın şoförü Mehmet Seçkin’e ödülünün yanında Prof. Dr. Ergun Aybars’ın “Bir Uygarlık Örneği, Türk Devrimi” isimli kitabı da hediye etti.

“SEVEREK YAPIYORSANIZ ÖMÜR BOYU TATİL YAPIYORSUNUZDUR”

Son olarak konuşan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç de; “Bir işi severek yaparsanız ömür boyu tatil yapıyormuşsunuz gibi hissedersiniz kendinizi ve başarılı olursunuz. Biliyorsunuz toplum içerisinde çok önemli bir iş yapıyoruz. İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar bizler içerisindeyiz. Ve bunu hata yapmadan yapmak, severek yapmak anlamına gelir. Ben Mehmet arkadaşımıza hayatta başarılı olmasını diliyorum ve tebrik ediyorum.” dedi.