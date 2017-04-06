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06 Nisan 2017
Efeler, Güncel, Siyaset

AYDINLILAR, “HAYIR’LI BİR HATIRA” FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYOR

16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasına sayılı günler kaldı.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da günler öncesinden çalışmalara başlayan siyasi partiler kampanyalarına devam ediyor.
Aydın Kent Meydanı’nda yan yana kurulan Evet Hayır çadırlarında partililer, vatandaşlara broşürler ve Türk Bayrakları dağıtarak, neden evet ve neden hayır dediklerini gerekçeleri ile anlatıyorlar.
Referandum çalışmaları kapsamında stand açıp çadır kuran Cumhuriyet Halk Partililer de İzmir Marşı eşliğinde kampanyalarını gerçekleştiriyor.
Referandum öncesinde, Vatandaşların kent meydanındaki çadırlarda bulunan “Hayır’lı Bir Hatıra” pankartı önünde  fotoğraf çektirmeleri ise dikkat çekiyor. Genç, yaşlı bir çok Aydın’lı sonucun ülke için hayırlı olmasını dileyerek hatıra fotoğrafı çektiklerini dile getirdiler.
(KUDRET CAN)

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