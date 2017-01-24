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24 Ocak 2017
AsayiÅŸ, Efeler

AydÄ±nlÄ± RÃ¼meysaâ€™dan haber alÄ±namÄ±yor

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde dÃ¼n sabah saatlerinde ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evine geri dÃ¶nmeyen 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸundan iki gÃ¼ndÃ¼r haber alÄ±namÄ±yor.
AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde yaÅŸayan 15 yaÅŸÄ±ndaki RÃ¼meysa Melek E., dÃ¼n sabah ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± evine tekrar geri dÃ¶nmedi. Ä°ki gÃ¼ndÃ¼r haber alamadÄ±klarÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ±n durumundan endiÅŸe eden ailesi, Efeler Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne giderek kayÄ±p mÃ¼racaatÄ±nda bulundu. AcÄ±lÄ± aile, RÃ¼meysa Melekâ€™i gÃ¶renleri 115 Polis Ä°mdat veya en yakÄ±n polis birimine bilgi vermelerini talep etti. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Veliler, Valilik ve Milli EÄŸitimâ€™i GÃ¶reve Ã‡aÄŸÄ±rdÄ±
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