Aydınlı Gazeteci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın’da uzun yıllar gazetecilik yapan Mehmet Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın’da uzun yıllar Milliyet başta olmak üzere İhlas Haber Ajansı, yaygın ve bölgesel gazetelerin muhabirliğini yapan Mehmet Küçük, eşi Mukaddes Küçük ile birlikte Adana ve İskenderun’da gerçekleştirdiği akraba ziyaretinden dönerken uçağın İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na inişi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Aynı zamanda Aydın Belediyesi’nden emekli olan Mehmet Küçük için Efeler ilçesi Beycami’de tören düzenlendi. Cenaze törenine Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener, MHP Aydın eski Milletvekili Recep Taner, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, merhum Küçük’ün ailesi ve meslektaşları katıldı.

Mehmet Küçük’ün cenazesi Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Efeler Kemer Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. (İHA)