Aydın’da Yangın

Aydın’da gece yarısı meydana gelen iş yeri yangını itfaiye ekipleri tarafından çevredeki diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının iş yerinde ısınma amaçlı yakılıp söndürülmeden bırakılan ateşten çıktığı tahmin ediliyor.

Yangın gece yarısı Aydın Eski Sanayi Sitesi Alt Sanayi 1. Caddede bulunan bir karo üretim tesisinde çıktı. Aynı zamanda Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nin karşısında bulunan sanayideki iş yerlerinden dumanların yükseldiğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kimsenin bulunmadığı iş yerinin kepenklerini kırarak yangına müdahale etti. Kısa sürede alevleri çevredeki diğer dükkanlara sıçramadan söndüren itfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu yangının ısınma amaçlı yakılıp söndürülmeden bırakılan ateşten çıktığını belirledi. (İHA)