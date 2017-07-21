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21 Temmuz 2017
Asayiş, Efeler

Aydın’da vahşi hayvan alarmı

Aydın’da hayvancıları yırtıcı vahşi hayvan korkusu sardı. Efeler ilçesine bağlı İlyasdere Köyü Mahallesi’nde gece bir buzağı yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandı. Yırtıcı hayvanın kurt mu vaşak mı yoksa köpek mi olduğu merak konusu olurken, ilginç olay çiftçileri tedirgin etmeye başladı.
Olay geçtiğimiz gece bilinmeyen bir saatte İlyasdere Mahallesi Abdullah Günaydın’ın evinin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre birkaç hafta önce buzağılayan ineği ile buzağısını daha serin olan evin bahçesindeki barakaya bırakan Abdullah Günaydın isimli çiftçi sabah kalktığında karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Birkaç haftalık buzağının arka tarafından diri diri parçalanarak ciğerinin yendiğini gören Günaydın gözlerine inanamazken köylüler buzağının parçalanış biçiminden yola çıkarak hayvanın vaşak ya da kurt tarafından parçalandığını tahmin ettiklerini söyledi.
Çevrede herhangi bir yırtıcı hayvan görülmez iken, son günlerde bölgede çok miktarda başıboş köpeğin dolaştığını belirten çevre sakinleri olayın bölgede tedirginliğe neden olduğunu söylediler.
Güzelköy Muhtarı Mülayim Avcı, yakın bir zamanda böyle bir olayın yaşanmadığını ve olayın bölgede hayvancılıkla uğraşan herkesi tedirgin ettiğini söyledi. (İHA)

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