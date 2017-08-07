Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
07 Ağustos 2017
Asayiş, Efeler, Germencik

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Aydın’ın Efeler ve Germencik ilçelerinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli tutuklandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Germencik ilçesinde yakalanan F.U’nun üzerinde 41,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Adliye makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Efeler ilçesinde yapılan bir çalışma kapsamında yakalanan M.T’nin ikametinde yapılan aramada 11,62 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 8 bin 800 TL para ele geçirildi. Adiliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevi gönderildi.

 

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ÜNAL'DAN ŞOK İSTİFA
Share

BENZER HABERLER

Efeler ve Efelik konulu şiir yarışması

Efeler ve Efelik konulu şiir yarışması

Yunanistan’a kaçarken boğulan kişi, Nusaybin Adliyesi’nde yazı işleri müdürü çıktı

Yunanistan’a kaçarken boğulan kişi, Nusaybin Adliyesi’nde yazı işleri müdürü çıktı

Aracıyla denize uçtu, iki gün kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde bekledi

Aracıyla denize uçtu, iki gün kimsenin haberi olmadan yaralı şekilde bekledi

Kuşadası Çevre Buluşması Caferli’de yapıldı

Kuşadası Çevre Buluşması Caferli’de yapıldı

Kum zambakları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Kum zambakları yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Azbazdar hayatını kaybetti

Azbazdar hayatını kaybetti

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Pazartesi 08/07 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 22°C.
Açık
Pazartesi 08/07 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 22°C. Rüzgâr GGD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5317

  • Euro

    4,1673

  • BIST

    109.781

  • Altın

    142,8226

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE