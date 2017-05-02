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02 Mayıs 2017
Asayiş, Efeler

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 27,45 gram bonzai ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirdiği projeli çalışma kapsamında Efeler gerçekleştirilen operasyonda 27,45 gram (550 kullanım) metamfetamin, 1 adet digital hassas terazi, 1 adet 7,65 mm Glok marka ruhsatsız tabanca , 1 adet Walther marka ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 6 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen Ö.S., R.I. ve S.G. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

 

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