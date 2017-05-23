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23 Mayıs 2017
Asayiş, Efeler

Aydın’da trafik kazası: 1 kişi öldü

Aydın’da dün gece köpeği ile gezintiye çıkan bir kişi yolda yürüdüğü sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada İsmail Bozdağlıoğlu hayatını kaybederken kazadan sonra araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza gece Kardeşköy Mahallesi mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarına olan düşkünlüğü ile tanınan İsmail Bozdağlıoğlu gece Kardeşköy Konaklarından çıkıp köpeği ile yolda gezinti yapmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen bir araç İsmail Bozdağlıoğlu’na çarptı. Bozdağlıoğlu hayatını kaybederken jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsmail Bozdağlıoğlu’nun ölümü herkesi üzdü. (İHA)

 

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