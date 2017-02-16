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16 Şubat 2017
Asayiş, Efeler

Aydın’da silahlı kavga; 2 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı.
Olay dün gece 22.00 sularında Aydın’ın Efeler ilçesi Girne Mahallesi Bayındırlık Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bulvarda seyir halinde olan iki araçtan inen iki grup arasında tartışma çıktı. Firar eden şüphelinin silahla ateş etmesi sonucu E.B. ve F.T. yaralandı. Yaralılardan biri olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine, diğeri de arkadaşı tarafından araba ile Aydın Devlet hastanesine götürüldü.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek önlem aldılar. Olay yeri inceleme ekipleri silahlı çatışmanın yaşandığı yerde boş kovan ve silah ararken, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Silahlı yaralama olayının gerçekleştiği yerde kalan 20 U 6541 plakalı araç yapılan incelemenin ardından çağrılan çekici ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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