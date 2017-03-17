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17 Mart 2017
Efeler

Aydın’da Şehiriçi Otobüs Şoförleri eğitime alındı

Aydın Efeler ilçe merkezinde 160 araç ile 18 ayrı güzergahta yaklaşık 300 bin kişiye hizmet veren S.S. 133 Nolu Aydın Şehir içi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nde araç şoförleri eğitime alındı. Amaçlarının Aydın’da halka en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Okan Yalçın “Şoförlük mesleği sıradan bir meslek değildir. Herkes kendi canını taşır ama biz kendi canımızla birlikte insanlarımızın canını da taşırız. Bu nedenle trafik kurallarının yanında nezaket kurallarını da son derece riayet etmek zorundayız” dedi.
Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen programda otobüs şoförlerine güvenli ve ileri sürüş tekniklerinin yanında genel kurallara ve insani ilişkiler konularında eğitim verildi.
Programda ilk konuşmayı yapan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlerin üstlendiği sorumluluk ve görevin öneminden söz ederek şoförlerin işleri gereği her zaman sabırlı ve dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Uzmanlar Mustafa Karakuş ve Türker Kamalı tarafından güvenli ve ileri sürüş tekniklerinin görsel bir sunum ile anlatıldığı eğitim toplantısında Ege Bölgesinin önde gelen avukatlarından Namık Atabay da şoförlerin sıklıkla karşılaştığı hukuki konular üzerinde sunum yapıp soruları cevaplandırdı.
“İnsan taşıdığımızı unutmayalım”
Aydın Şehiriçi Otobüsleri olarak yaklaşık 300 bin kişiye hizmet verdiklerini bunun yanında Aydın’a gelen herkesin varacağı adrese ulaşıncaya kadar şoförün misafiri olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, şoförlere hitaben konuşmasında “Her ne kadar sizler kendinizi birer şoför olarak görseniz de aslında bu şehrin ilk imajısınız. Sabah işine geç kalanından, akşam yorgun ya da morali bozuk olarak işinden evine dönen kişileri taşıyan sizlerden pozitif enerji bekliyoruz. Can taşıdığımızın her şeyden önce insan taşıdığımızın farkında olarak trafik kuralları ile birlikte nezaket kurallarını hiç tavizsiz riayet etmek zorundayız” diyerek herkesin ‘Vatanın en çok seven görevini en iyi yapandır’ veciz sözü ile işini yapmasını istedi. (İHA)

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