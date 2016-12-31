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31 Aralık 2016
Efeler, Yaşam

AYDIN’DA MİLLİ PİYANGO SATIŞLARI ARTTI

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Aydın’ın Efeler ilçesinde Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişleri için bilet satışları sürerken 19 Kasım çekilişlerinde en büyük ikramiye olan 2 milyon TL’yi kazanan Aydınlı halen ortaya çıkmadı.
Efeler ilçesin de Milli Piyango 09.000.271 No’lu bayi İsa Kaçmaz, 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde Ankara, İstanbul ve Aydın’a isabet ettiğini belirterek, en büyük ikramiye 2 milyon lirayı kazanan şanslı kişinden haber alınmadığını söyledi.
Kaçmaz, “19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinde Ankara, İstanbul ve Aydın’a isabet etti. En büyük ikramiye 2 milyon lirayı kazanan şanslı aydınlı halen ortaya çıkmadı.
Satışını gerçekleştirdiğim bilet destelerinden en büyük ikramiye olan 2 milyon TL’nin 256175 numaralı bilete çıktı.{CAPTION}
Teselli ikramiyeler de 256155 ve 256165 no’lu biletler oldu.
En büyük ikramiye olan 2 milyon TL kazanan Aydınlı şanslıyı tanımak iterdim ancak henüz ortaya çıkmadı” dedi.
Aydın Gar Meydanı’nda yıllardır seyyar bilet satan Melahat Araplı da,  Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişleri için bilet satışların sürdüğünü, son bir haftadır bilet satışlarında artış yaşandığını ifade etti.
Aydın’da çekimi gerçekleştirilen “Süper İncir” filmin oyuncularından Coşkun Kemer ise, Milli Piyango yılbaşı çekilişleri için bir bilet aldığını kaydederek, şansını denemek istediğini belirtti.
(BETÜL ÇOLAK)

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