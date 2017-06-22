Aydın’da el yapımı ‘İncir Çikolata’ üretildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde ziraat ve gıda teknikeri ikiz kız kardeşlerin ürettiği el yapımı ‘İncir Çikolata’ piyasada büyük talep gördü.

Efeler ilçesi Umurlu Mahallesinde yaşayan ziraat teknikeri Melis ile ikiz kardeşi gıda teknikeri Deniz Aydar, okullarını tamamladıktan sonra baba mesleğini yürütmek için el ele verdi.

Umurlu’da baba yadigarı pasta üretim atölyesinde ağabeyleri Efe Aydar ile birlikte çalışmaya başlayan ikiz kardeşler, dünyaca ünlü Aydın incirini çikolatayla birleştirerek ortaya eşsiz bir lezzet çıkardı.

İkiz kız kardeşlerin ürettiği el yapımı ‘İncir Çikolata’ Ramazan bayramı öncesi piyasada en çok aranılan lezzetler arasına girdi.

Pasta ustası babası Suat Aydar’ın ani ölümüyle arda kalan sorumluluğu kendisinin aldığını ifade eden Efe Aydar, “Çocukluğumuzdan beri babama ait pasta imalathanesinde babam Suat Aydar yanın da çalıştım. Babam iyi bir pasta ustasıydı ve benimde ustamdı. Bazı yıllar turizm ilçesi Bodrum’da anlaşma yaptığımız büyük otellerde mutfakta pasta imalatında çalışırdık. Babamın ani ölümünden sonra arda kalan sorumlulukları ben aldım. Babama ait pasta atölyesini yeniden canlı tutmaya çalıştım. İkiz kız kardeşlerim ziraat teknikeri Melis ile gıda teknikeri çıkan Deniz benimle baba mesleğini birlikte çalışarak yürütmek istediklerini söylediler. Pasta atölyemizi nasıl geliştiririz diyerek piyasa, tasarım ve ürün yelpazeleri üzerinde çalışmaya başladık. Antik çağlarda ege kıyılarındaki balıkçıların tutku ve heyecanla izlediği göz kamaştıran ütopik bir deniz kızı ‘Elizya’ adı altında ikiz kız kardeşlerimle tasarladığımız el yapımı incir çikolatası üretmeye başladık. Yerel el yapımı incir çikolata ile başlayan çalışmalarımız, çilek çikolatası, vişneli , frambuazlı, cevizli gibi doğal ürünlerle devam ederek çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.

Mutfakta gerçek Belçika, İtalyan ve Fransız çikolataları kullanılarak Aydın ürünleri ile birleştirmek istediklerini belirten Aydar, ikiz kız kardeşleriyle ürettikleri incir çikolatalarını önce Aydın’da ve ardından yöresel egenin aromatik lezzetinin hislerini tüm Anadolu’ya tattırmayı hedeflediklerini belirtti. (İHA)