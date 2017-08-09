AydÄ±nâ€™da Ã§atÄ± yangÄ±nÄ± korkuttu

AydÄ±nâ€™Ä±n Efeler ilÃ§esinde dÃ¶rt katlÄ± bir binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda meydana gelen yangÄ±n paniÄŸe neden oldu. Ä°tfaiye ekiplerinin kÄ±sa sÃ¼rede mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±n Ã§evredeki binalara sÄ±Ã§ramadan kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re; Efeler ilÃ§esi Ata Mahallesi 688 Sokakta bulunan 4 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ±sÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenden dolay yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±daki yoÄŸun dumanÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu Ä°tfaiyeye bildirdi. YangÄ±n yerine merdivenli ve diÄŸer sÃ¶ndÃ¼rme araÃ§larÄ± ile gelen AydÄ±n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangÄ±na mÃ¼dahale etti. Hem Ã§atÄ±dan hem de bina iÃ§inden mÃ¼dahale ederek kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼len yangÄ±nda can kaybÄ± yaÅŸanmazken maddi hasar meydana geldi. Ã‡atÄ±da Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ± gÃ¶ren mahalle sakinleri sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼lerek yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerle izlediler. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.