Aydın’da beklenen yağış geldi

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün Aydın için yaptığı kuvvetli yağış uyarısından sonra, bugün akşam saatlerinde Aydın il merkezinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak yağışla beraber iş çıkışı, vatandaşlar sağanak yağmura yakalanırken, il merkezinde trafikte zaman zaman aksamalar oldu.

Yağışların bu akşam ve yarında etkili olacağı belirtildi.

Özellikle Cumartesi günü ve sonrasında soğuk hava koşulları karşısında, yetkililer vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardılar. (İHA)