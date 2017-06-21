AYDIN’DA BAYRAM TELAŞI

Aydınlıları Ramazan Bayramı telaşı sardı. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Aydın sokaklarında ve mağazalarda hareketlilik başladı.

Vatandaşların bayram alışverişleri bazı mağazalarda uzun kuyrukların olmasına sebep oldu.

25 Haziran 2017 Pazar günü kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde Aydın’da Adnan Menderes Bulvarı, Yağcılar İçi, Ayakkabıcılar Çarşısı ve özellikle de Aydın’ın en eski ve tarihi pazarı olan Salı Pazarı Aydınlı vatandaşların akınına uğradı.

Bayram alışverişlerini son güne bırakmayan Aydınlıların alışverişleri ise esnafların yüzünü güldürdü.

Bir aylık bir aradan sonra bayram telaşıyla başlayan hareketlilikten oldukça memnun olan esnaflar; “Ramazan ayının ilk günlerinde yaşadığımız durgunluk şu son haftada ortadan kalktı. Tüm çarşı esnafı olarak sıcak para görmek bizi de sevindirdi. Neredeyse bütün esnaf arkadaşlarımın dükkanları dolu. Allah bereket versin.” dedi.

Semt pazarlarının dışında mağazalarda özellikle çocukları ve kendileri için bayramlık alışverişine çıkan vatandaşların mağazalarda uzun kuyruklar oluşturduğu da gözlerden kaçmadı.

Yaşanan bu yoğunluğun Arefe gününe kadar süreceği bekleniyor.