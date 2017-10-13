Aydın’da 7,4 kilo esrar yakalandı

Aydın’ın Efeler ve Köşk ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Osmanyozgatlı ve Ovaeymir mahalleleri ile Köşk ilçesi genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürütülen planlı çalışma kapsamında daha önce gerçekleştirilen 17 ayrı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5’i tutuklandı. Yapılan aramalar sonucu 7 kilo 400 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 6,63 gram metamfetamin, 1 adet ecstasy, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Planlı çalışmanın sonlandırılması amacıyla yapılan operasyonda U. I., H.G, O.E, E.Ş., M.Y., M.T., O.Y., Ö. Ö., M.Ö. ve F.D. isimli bayan olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. (İHA)