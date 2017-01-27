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27 Ocak 2017
Asayiş, Efeler, İncirliova

Aydın’da 5 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Aydın’ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde aynı kişiye ait adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 bin 852 şişe içerisinde 5 bin 566 litre kaçak içki ele geçirildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçak veya sahte içki ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında M.A. isimli şahsın kaçak içki satışı yaptığı tespit edildi. M.A.’ya ait Efeler ilçesinde bulunan depo ve İncirliova ilçesinde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda üzerinde herhangi bir bandrol ve etiket bulunmayan 2 bin 970 şişe içerisinde 4 bin 351 litre kaçak şarap, üzerinde bulunan TAPDK bandrollerinin sahte olabileceği değerlendirilen 882 şişe içerisinde bin 215 litre şarap, 720 adet kapüşon, 48 adet etiket, 134 adet kapak, 26 adet mantar tapa, 60 adet boş şişe ve şişelere şarap doldurmada kullanıldığı değerlendirilen 3 adet huni ve 1 adet maşrapa ile 1 adet plastik leğen ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen kaçak içkilere el konuldu. İş yeri ve deponun sahibi olduğu anlaşılan M.A. hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)

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