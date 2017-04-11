Aydın’da 1200 Öğrenciyle Şenlik

Aydın’da Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü hayata geçirdiği Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri kapsamında bin 200 öğrencinin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda her yıl olduğu gibi bu yılda çocuk oyunları şenlikleri 2 ay önce ilçelerde başlatılarak, 17 ilçedeki ortaokul ve ilkokullarda gerçekleştirilen İlkokul Fiziksel Etkinlikleri (İFET) ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri 50 bin 215 öğrencinin rekor katılımıyla tamamlandı. Geçen yıla oranla yaklaşık 12 bin öğrencinin arttığı şenliklerde öğrenciler final etkinliklerine katılabilmek için kıyasıya mücadele sergiledi.

Finaller 1200 Öğrencinin Katılımıyla Gerçekleştirildi

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ve Forum Alışveriş Merkezi’nin sponsorluğunda tüm ilçelerin katılımıyla “İFET ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri” final etkinlikleri gerçekleştirildi. Her ilçeden 8 okul ve 70 sporcunun katıldığı İFET ve Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliklerinin final etkinliğinde toplam 136 okul ve yaklaşık 1200 öğrenci yarıştı.

İlkokul Fiziksel Etkinliklerinde 1. Sınıf öğrencileri çift ayak atlama oyunu, 2. Sınıf öğrencileri bowling oyunu, 3. Sınıf öğrencileri halat çekme oyunu ve 4. Sınıf öğrencileri el değiştirerek bayrak koşusu yarışmalarında ter döktüler. Geleneksel Çocuk Oyunlarında ise 5. Sınıf öğrencileri mendil kapmaca oyunu, 6. Sınıf öğrencileri fasulye torbası atma oyunu, 7. Sınıf öğrencileri çemberle işbirliği oyunu ve 8. Sınıf öğrencileri kaleli yakan top oyunu oynadılar.

Şenliklere Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, iki kurumun ilçe müdürleri ve şube müdürleri, okul yöneticileri ve veliler katıldı.

Şenliklerde Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi tarafından harmandalı gösterileri ve gönüllü gençler tarafından mini konserler gerçekleştirildi. Şenliklere katılan tüm öğrencilere tişört, şapka ve madalya takdim edildi. (İHA)