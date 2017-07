Aydın polisinden uyuşturucu tacirlerine darbe; 12 gözaltı

Aydın’ın Efeler ve Germencik ilçelerinde polisin düzenlediği üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Zafer Mahallesinde yapılan operasyonda H.K., M.Y. ve M.E.Ö. isimli şahıslardan 1 adet digital hassas terazi, 27,13 gram metamfetamin maddesi ve 2,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden H.K. ve M.Y. çıkarılmış oldukları adli mercilerce tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yapılan operasyonda ise Y.A., M.Y., A.Y., A.S. ve S.K. isimli şürhelilerin yapılan aramasında 1 adet digital hassas terazi, 4,47 gram metamfetamin maddesi, 117 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet dolu tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan UYAP sorgulamasında Y.A’nın uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 1 adet aranma kaydının bulunduğu, A.S’nın mala zarar verme, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile yaralama suçlarından 3 adet aranma kaydı ve 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu, A.Y’nın ise mala zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından 5 adet aranma kaydı ve hakkında 11 yıl 11 ay hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden Y.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, A.S. ve A.Y. isimli şahıslarda aranma kayıtlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Germencik ilçesinde yapılan operasyonda M.T., C.Ü., İ.G. ve K.D. isimli şahıslardan 840 gram esrar maddesi, 65 kök hint keneviri, 0.04 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0.06 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler yasal işlem yapıldı. (İHA)