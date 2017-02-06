Aydın itfaiyesinden kedi seferberliği

Aydın’da bir aracın motor kısmında sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine Hürriyet Bulvarı’na gelen ekipler önce kedi sesi gelen otomobili, ardından da otomobilin sahibini bularak kediyi kurtardı.

Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde park halinde olan bir otomobilin motor kısmında sıkışmış kedi sesi geldiği yolunda ihbar alan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, önce bulvar üzerinde park halindeki otomobillerde kedi sesi aradı. Sesin Altgeçide yakın bir yere park edilmiş 09 AB 059 plakalı otomobilin kaportasından geldiğini belirleyen itfaiye ekipleri daha sonra plakadan yola çıkarak aracın sahibini buldu. Aracın başına gelen sahibinin yardımı ile kaporta ile motor arasında sıkışmış kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak özgürlüğüne bırakıldı. (İHA)